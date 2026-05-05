Chị em Kardashian đổ bộ Met Gala: Kim như iPhone 17, Kendall - Kylie lăng xê mốt nhức mắt

Met Gala năm nay chứng kiến sự xuất hiện rầm rộ của “gia tộc nổi tiếng nhất hành tinh” – nhà Kardashian-Jenner. Kim Kardashian, Kendall Jenner và Kylie Jenner tiếp tục biến nơi đây thành sàn diễn riêng khi cùng xuất hiện với ba màu sắc hoàn toàn khác biệt. Nếu Kim gây bão với tạo hình futuristic khiến mạng xã hội ví von “như iPhone 17”, thì Kendall và Kylie lại mang đến những bộ cánh mô phỏng đường cong cơ thể phụ nữ đầy tranh cãi.

3 chị em nhà Kardashian - Jenner mỗi người một vẻ. Ảnh: Getty Images

Ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ, Kim Kardashian lập tức chiếm sóng nhờ trang phục kim loại, ôm sát toàn thân, mang cảm giác công nghệ cao, bóng bẩy và siêu thực của 1 nữ chiến binh. Vẫn trung thành với phong cách mặc tôn đường cong, nhưng Kim "siêu vòng 3" đã lựa chọn chất liệu kim loại để đem đến vẻ sang chảnh, đậm chất tương lai.

Kim rất ấn tượng, cuốn hút, tuy nhiên màu sắc của trang phục khiến nhiều người đùa rằng trông cô giống iPhone 17. Dù theo chiều hướng nào, không thể phủ nhận rằng Kim Kardashian là 1 trong những mỹ nhân nổi bật nhất Met Gala.

Kim Kardashian hóa nữ chiến binh với trang phục kim loại, latex lạ mắt. Ảnh: Getty Images

Thiết kế ôm theo cơ thể, đem đến cảm giác mạnh mẽ và đậm chất tương lai. Ảnh: Getty Images

Cận cảnh thần thái sắc lạnh của Kim Kardashian. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, màu sắc trang phục khiến nhiều người đùa rằng trông Kim giống iPhone 17. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, Kylie Jenner lại chọn hướng đi nóng bỏng hơn hẳn. Bộ váy ôm sát với các chi tiết lập thể mô phỏng cơ thể phụ nữ giải đúng đề bài của Met Gala năm nay. Thiết kế này vừa tôn triệt để body đồng hồ cát trứ danh của Kylie, vừa tạo hiệu ứng thị giác mạnh dưới ánh đèn flash.

Tuy nhiên, chính chi tiết lập thể quá trực diện này cũng làm bùng nổ tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng trang phục mang tính nghệ thuật và bám sát chủ đề cơ thể - hình khối của thời trang đương đại. Nhưng cũng có nhiều ý kiến nhận xét thiết kế hơi phản cảm, cố gây sốc bằng yếu tố phô bày cơ thể thay vì sự tinh tế. Dẫu vậy, không thể phủ nhận Kylie biết cách khiến mọi ánh nhìn dồn về mình - điều mà gia đình Kardashian luôn cực kỳ giỏi tại Met Gala.

Kylie Jenner khiến tất cả choáng váng khi diện trang phục lập thể mô phỏng cơ thể phụ nữ. Ảnh: Getty Images

Phần áo corset ôm sát tôn lên những đường cong trứ danh của em út nhà Kardashian - Jenner. Ảnh: Getty Images

Nữ tỷ phú khoe dáng ấn tượng tại Met Gala. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên cũng có ý kiến tranh cãi quanh trang phục này. Ảnh: Getty Images

Khác với hai người chị em, Kendall Jenner lại là người tiết chế nhất. Siêu mẫu chọn chiếc đầm thanh lịch nữ tính, đem đến diện mạo tha thướt trên thảm đỏ và chỉ điểm xuyết mốt phần lập thể tôn vòng 1 giống Kylie. Dù vẫn theo xu hướng khoe vòng 1 như Kylie, nhưng chiếc váy của Kendall có nét mềm mại, bớt phô trương và "nhức mắt" hơn.

Nhiều khán giả cho rằng Kendall là người mặc “đẹp bền” nhất trong ba chị em: gơi cảm mà vẫn sang, thời thượng và đúng chất người mẫu cao cấp. Giữa những bộ cánh gây tranh luận dữ dội tại Met Gala năm nay, diện mạo của Kendall vô tình trở thành khoảng nghỉ dễ chịu mà vẫn không mờ nhạt.

Kendall Jenner là người mặc thanh lịch và an toàn nhất trong 3 chị em. Ảnh: Getty Images

Chiếc váy tha thướt tôn lên vóc dáng của siêu mẫu hàng đầu thế giới. Ảnh: Getty Images

Váy của Kendall vẫn có chi tiết lập thể mô phỏng vòng 1 nhưng không gây tranh cãi như Kylie. Ảnh: Getty Images

Nhiều khán giả cho rằng Kendall là người mặc “đẹp bền” nhất trong ba chị em: gơi cảm mà vẫn sang, thời thượng và đúng chất người mẫu cao cấp. Ảnh: Getty Images

Sự xuất hiện của ba chị em Kardashian - Jenner một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng quá lớn của gia đình này với văn hóa đại chúng và thời trang đương đại. Dù được khen hay gây tranh cãi, họ vẫn luôn biết cách biến mỗi lần xuất hiện thành chủ đề khiến mạng xã hội phải bàn tán suốt nhiều giờ sau khi thảm đỏ kết thúc.

Vào ngày 5/5 (giờ Việt Nam), Met Gala 2026 đã diễn ra với chủ đề “Costume Art” và dress code “Fashion is Art” – tôn vinh mối liên kết giữa thời trang và nghệ thuật. Sự kiện không chỉ là đêm tiệc thời trang mà còn là nơi tôn vinh mối quan hệ giữa trang phục và nghệ thuật, quy tụ dàn sao Hollywood, người mẫu và influencer hàng đầu thế giới.