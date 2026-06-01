Ngày 1/6, Bệnh viện Nhi Trung ương chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Cơ sở 2 với 300 giường bệnh tại xã Kiều Phú (huyện Quốc Oai cũ), TP Hà Nội. Công trình được kì vọng góp phần giảm tải cho cơ sở chính, nâng cao năng lực điều trị nhi khoa chuyên sâu và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, việc đưa Cơ sở 2 Bệnh viện Nhi Trung ương vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, góp phần hiện thực hóa quyền được chăm sóc sức khỏe của trẻ em và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho thế hệ tương lai...

Đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Nhi Trung ương trong quá trình chuẩn bị đưa Cơ sở 2 vào hoạt động, Bộ trưởng đề nghị bệnh viện tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình chuyên môn, kĩ thuật và công tác quản lí để bảo đảm vận hành đồng bộ giữa hai cơ sở.

"Tiêu chí đặt ra là chất lượng khám chữa bệnh của Cơ sở 2 phải tương đương, thậm chí tốt hơn cơ sở chính. Cơ sở vật chất hiện đại hơn, trang thiết bị mới hơn, đội ngũ cán bộ y tế giàu kinh nghiệm thì phải tạo ra chất lượng phục vụ ngày càng cao hơn cho người bệnh", Bộ trưởng yêu cầu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chính thức khai trương và đưa vào sử dụng Cơ sở 2 Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đầu tư hơn 880 tỉ đồng xây dựng cơ sở mới

Bệnh viện Nhi Trung ương được thành lập năm 1969, là bệnh viện đầu ngành nhi khoa của cả nước. Trải qua hơn nửa thế kỉ phát triển, bệnh viện đã trở thành trung tâm khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến chuyên sâu về nhi khoa.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại bệnh viện liên tục tăng trong nhiều năm qua. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Chính phủ đã quyết định đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm từng bước giảm tải, nâng cao năng lực hệ thống nhi khoa quốc gia.

Dự án được khởi công từ năm 2023 trên diện tích gần 6 ha, với tổng mức đầu tư hơn 880 tỉ đồng.

Cơ sở 2 rộng rãi, sạch đẹp với thiết bị y tế hiện đại sẽ giảm tải cho cơ sở 1.

Tiếp nhận 1.000-1.500 lượt khám mỗi ngày

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, Cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh nội trú, gồm 11 khoa lâm sàng cùng các đơn vị cận lâm sàng và chức năng cần thiết. Cơ sở có khả năng tiếp nhận từ 1.000-1.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày.

Các chuyên khoa được ưu tiên triển khai gồm: Sơ sinh, Điều trị tích cực, Hô hấp, Bệnh nhiệt đới, Ung thư, Thần kinh, Miễn dịch - Dị ứng - Khớp và nhiều chuyên ngành nhi khoa chuyên sâu khác.

Hệ thống hạ tầng kĩ thuật được đầu tư đồng bộ cùng các trang thiết bị hiện đại nhằm tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức, điều trị chuyên sâu và chăm sóc toàn diện cho trẻ em.

Lãnh đạo Bộ Y tế và Giám đốc BV Nhi T.Ư thăm hỏi bệnh nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết việc đưa Cơ sở 2 vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của bệnh viện, mở ra không gian phát triển mới để tiếp tục thực hiện sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trẻ em Việt Nam.

"Cơ sở 2 được vận hành trong tổng thể hoạt động chung của Bệnh viện Nhi Trung ương. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, hệ thống quản lí, quy trình chuyên môn và các điều kiện bảo đảm chất lượng để cơ sở mới hoạt động hiệu quả ngay từ những ngày đầu tiên", GS.TS Trần Minh Điển nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho rằng việc đưa cơ sở mới vào hoạt động mới chỉ là bước khởi đầu. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm bảo đảm cơ sở vận hành hiệu quả, an toàn và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Cam kết 4 nhiệm vụ trọng tâm

Tại lễ khai trương, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cam kết thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, bảo đảm Cơ sở 2 vận hành an toàn, hiệu quả, đồng bộ với cơ sở chính, giữ vững chất lượng chuyên môn và uy tín của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các kĩ thuật chuyên sâu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Thứ ba, xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, thân thiện, nhân văn; lấy người bệnh làm trung tâm; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, y đức và văn hóa ứng xử của đội ngũ nhân viên y tế.

Bộ trưởng, Giám đốc BV và các đại biểu trồng cây trong khuôn viên cơ sở 2.

Thứ tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước đầu tư, phát huy tối đa công năng của Cơ sở 2 nhằm giảm tải cho cơ sở chính, góp phần nâng cao năng lực hệ thống nhi khoa quốc gia.

Việc đưa Cơ sở 2 vào hoạt động được kì vọng không chỉ giúp giảm áp lực cho cơ sở chính của Bệnh viện Nhi Trung ương mà còn tạo thêm cơ hội để trẻ em trên cả nước tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn, hiện đại và nhân văn.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện phát huy tối đa lợi thế của cơ sở vật chất hiện đại để thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn.

"Môi trường bệnh viện thân thiện phải được thể hiện từ cổng bệnh viện, các khoa phòng cho đến thái độ phục vụ của mỗi cán bộ y tế. Trẻ em là đối tượng đặc biệt, vì vậy mỗi cán bộ y tế cần tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói đồng thời khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các bệnh viện trong quá trình phát triển.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Bộ Y tế đang hoàn thiện các quy định pháp lí liên quan đến mô hình bệnh viện nhiều cơ sở nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị liên quan, trong đó có cơ quan bảo hiểm xã hội, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh viện phát huy hiệu quả đầu tư.