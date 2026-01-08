Bệnh nhân 35 tuổi mắc bệnh trĩ độ III, bác sĩ đưa ra khuyến cáo nóng

Trưa 8-1, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp mắc bệnh trĩ độ III bằng phương pháp cắt trĩ laser, giúp bệnh nhân giảm đau rõ rệt và hồi phục nhanh sau can thiệp.

Ca phẫu thuật cho nam bệnh nhân

Bác sĩ giải thích cho nam bệnh nhân sau ca phẫu thuật

Bệnh nhân là ông P.M.D. (35 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau), nhập viện trong tình trạng đau rát vùng hậu môn, khó khăn khi đại tiện, kèm chảy máu và búi trĩ sa ra ngoài, không thể tự co lại. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và công việc hằng ngày. Bệnh nhân từng điều trị nội khoa nhưng không cải thiện.

Sau thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long chẩn đoán người bệnh mắc trĩ độ III nên chỉ định can thiệp phẫu thuật bằng kỹ thuật cắt trĩ bằng laser.

Ca phẫu thuật được thực hiện trong thời gian ngắn khi các bác sĩ sử dụng năng lượng laser để tác động chính xác lên các búi trĩ tại vị trí 4 giờ, 9 giờ và 11 giờ; đồng thời hàn kín mạch máu, hạn chế chảy máu và tổn thương mô xung quanh. Quá trình can thiệp diễn ra an toàn, không ghi nhận biến chứng trong và sau phẫu thuật.

Sau can thiệp, tình trạng đau của người bệnh giảm rõ rệt, kích thước búi trĩ giảm hơn 50%, vết mổ khô, người bệnh phục hồi tốt, có thể sinh hoạt bình thường và được xuất viện sau 2 ngày điều trị.

Theo BS.CKI Huỳnh Văn Út Chót, Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cắt trĩ bằng laser là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, phù hợp với nhiều trường hợp trĩ nội và trĩ ngoại từ độ II đến độ III. "Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này là giảm đau sau mổ, hạn chế chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng và giúp người bệnh hồi phục nhanh. Đây là lựa chọn phù hợp cho những trường hợp trĩ kéo dài, điều trị nội khoa không hiệu quả" - bác sĩ Út Chót biết thêm.

Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng hậu môn, chảy máu khi đi tiêu, búi trĩ sa ra ngoài hoặc táo bón kéo dài, người dân nên chủ động thăm khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.