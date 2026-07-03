Bên trong xưởng sản xuất áo thun giả LACOSTE, BALENCIAGA, ZARA... vừa bị Công an TP.HCM triệt phá: Thu giữ 14.426 sản phẩm, khởi tố Phan Thị Hà Ly cùng chồng

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, gia công và tiêu thụ áo thun giả quy mô lớn, thu giữ 14.426 sản phẩm giả mạo 11 nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như: LACOSTE, BALENCIAGA, BURBERRY, CALVIN KLEIN, GAP, NEW ERA, ESSENTIALS, LV, POLO, ZARA, ARMANI .. với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Ngày 3/7, Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường một đường dây sản xuất, gia công và tiêu thụ áo thun giả nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới với quy mô lớn.

Trước đó, chiều 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Đội 4) phối hợp Công an phường Bảy Hiền kiểm tra hộ kinh doanh do Phan Thị Hà Ly đứng tên tại địa chỉ 83/124 Năm Châu (phường Bảy Hiền, TP.HCM). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 10.000 áo thun thành phẩm mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như: LACOSTE, BALENCIAGA, BURBERRY, CALVIN KLEIN, GAP, NEW ERA, ESSENTIALS, LV, POLO, ZARA, ARMANI cùng nhiều tem nhãn, mác giấy và phương tiện phục vụ việc hoàn thiện sản phẩm.

Từ lời khai của Nguyễn Đức Đạo (chồng Ly), Công an tiếp tục truy xét một lô hàng đang được vận chuyển thông qua chành xe đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố, thu giữ thêm hơn 4.000 áo thun giả nhãn hiệu. Khám xét mở rộng tại một cơ sở may gia công ở phường Tân Phú, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng trăm sản phẩm giả nhãn hiệu đang được hoàn thiện.

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Đạo - Ly đã tổ chức sản xuất từ đầu năm 2026 theo phương thức phân tán nhiều công đoạn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Nguyên liệu được đặt mua từ nhiều nguồn, sau đó thuê các cơ sở bên ngoài thực hiện từng công đoạn như may thân áo, thêu logo, đóng nhãn mác rồi tập kết về địa điểm quản lý để hoàn thiện, đóng gói và phân phối ra thị trường.

Tổng cộng 14.426 áo thun là hàng hóa giả mạo 11 nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như LACOSTE, BALENCIAGA, BURBERRY, CALVIN KLEIN, GAP, NEW ERA, ESSENTIALS, LV, POLO, ZARA, ARMANI, tổng số hàng hóa vi phạm trị giá hàng tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an đã khởi tố với Nguyễn Đức Đạo, Phan Thị Hà Ly để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án làm rõ hành vi giúp sức của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua sắm, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội; ưu tiên lựa chọn các đại lý chính hãng, cửa hàng được ủy quyền hoặc các đơn vị phân phối uy tín. Khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lành mạnh.