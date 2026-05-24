Hành trình bóc gỡ 3 đường dây buôn lậu, hàng giả quy mô lớn ở Tây Ninh

Cuộc chiến chống buôn lậu, hàng giả và tội phạm kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang nóng hơn bao giờ hết khi chỉ trong nửa đầu tháng 5-2026, lực lượng công an liên tiếp bóc gỡ 3 đường dây quy mô lớn, từ thuốc lá nhập lậu, phân bón giả đến dầu gió giả mạo nhãn hiệu nước ngoài.

Phía sau những chiến công ấy là hành trình lần dấu trên không gian mạng, mật phục xuyên đêm và những đợt đồng loạt khám xét với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.

Công an tỉnh Tây Ninh đấu tranh quyết liệt với các đường dây buôn lậu, hàng giả công nghệ cao. Ảnh: Công an Tây Ninh

Triệt phá những đường dây buôn lậu lớn

Một trong những chuyên án lớn được triệt phá là đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam qua khu vực xã Đức Huệ và xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh, sau đó đưa về TPHCM tiêu thụ. Nhóm này do Nguyễn Thị Thẩm (SN 1983, ngụ xã Bình Thành) cầm đầu.

Một cán bộ tham gia chuyên án kể lại: "Lúc 3 giờ 30 phút ngày 6-5-2026, tại bờ kênh Bàu Sậy thuộc ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Đức Huệ triển khai 2 tổ công tác đồng loạt bắt quả tang, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng. Kết quả thu giữ 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu các loại, 2 xe ô tô, 1 xe mô tô, 7 điện thoại di động, 8 cuốn sổ ghi chép mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan".

Sau chuyên án thuốc lá lậu, lực lượng Công an tiếp tục bóc gỡ đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Qua công tác nghiệp vụ, đầu tháng 3-2026, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu công nghiệp đối với vật tư nông nghiệp là phân bón mang nhãn hiệu "CONCOPHAP", có dấu hiệu giả mạo thương hiệu "BACONCO" do Công ty TNHH BACONCO đăng ký bảo hộ.

Hơn 64 tấn phân bón giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng bị phát hiện tại nhiều điểm tập kết. Ảnh: Công an Tây Ninh

Đường dây này do Nguyễn Hữu Thế (SN 1987, ngụ TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH Phân bón Hưng Điền Cửu Long, địa chỉ tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, cầm đầu.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh, cho hay: "Nhóm này có phương thức hoạt động khép kín, có sự phân công vai trò của từng đối tượng, sử dụng các trang mạng xã hội để quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các tỉnh, thành phố phía Nam, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, canh tác nông nghiệp, quyền lợi của người nông dân và môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh của cộng đồng doanh nghiệp".

Nhiều bao phân bón giả mạo thương hiệu lớn bị thu giữ trong chuyên án. Ảnh: Công an Tây Ninh

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lúc 10 giờ 30 phút ngày 12-5-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 7 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tập kết, tiêu thụ và trung chuyển phân bón giả.

Công an làm việc các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an Tây Ninh

Kết quả, lực lượng chức năng tạm giữ 39 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 64 tấn phân bón giả mạo nhãn hiệu "BACONCO", trị giá ước tính hơn 4,5 tỉ đồng cùng hàng loạt máy móc, tem nhãn, công cụ sản xuất và hồ sơ liên quan.

Không có vùng cấm

Chưa dừng lại ở đó, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện một đường dây sản xuất dầu gió giả mạo nhãn hiệu nước ngoài "Eagle Brand Medicated Roll On", mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng công an khám xét xưởng sản xuất dầu gió giả. Ảnh: Công an Tây Ninh

Cơ quan chức năng xác định đường dây do Châu Kế Cường (SN 1987, ngụ TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Tổng hợp Thịnh Cường, địa chỉ tại xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh, cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng lợi dụng hoạt động doanh nghiệp để che giấu hành vi phạm tội, đồng thời sử dụng hệ thống logistics, giao hàng nhanh để đưa hàng giả đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Tang vật dầu gió giả cùng nhiều máy móc, tem nhãn bị lực lượng chức năng thu giữ phục vụ điều tra. Ảnh: Công an Tây Ninh

Thượng tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết thêm: Lúc 13 giờ ngày 16-5-2026, đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 4 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, thu giữ tổng cộng 27.511 chai dầu gió nhãn hiệu "Eagle Brand Medicated Roll On"; 1 bồn phối trộn nguyên liệu, 3 hệ thống máy sang chiết, đóng gói sản phẩm, 21 thùng chứa tem, nhãn, logo dầu gió, 45 bao vỏ hộp dầu gió, 500 nắp chai dầu gió, 17 thùng chứa vỏ chai dầu gió chưa sử dụng, 12 can nhựa đựng hóa chất không tem nhãn được các đối tượng sử dụng để sản xuất dầu gió cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, máy móc, thiết bị liên quan.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc liên tiếp triệt phá các đường dây lớn trong thời gian ngắn cho thấy quyết tâm "không có vùng cấm" trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu và hàng giả. Các chuyên án đều được triển khai đồng bộ từ công tác trinh sát, theo dõi trên không gian mạng đến đấu tranh trực diện tại hiện trường.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Tây Ninh đồng thời khuyến cáo người dân không tiếp tay tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chủ động tố giác các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 15-12-2025 đến 15-5-2026, các đơn vị nghiệp vụ cùng công an cấp xã đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung đánh mạnh vào các đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng không gian mạng và dịch vụ logistics để che giấu hành vi phạm tội. Điểm đáng chú ý là các đối tượng hiện nay không còn hoạt động theo kiểu nhỏ lẻ, thủ công mà hình thành các đường dây khép kín, phân công vai trò cụ thể, sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời núp bóng doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa hoạt động vận chuyển hàng hóa.



