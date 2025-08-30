Bên trong tòa nhà chung cư "chứa cả thế giới", có thể sống cả đời mà không cần đi ra ngoài: Tự cung tự cấp chứa gần như toàn bộ một thị trấn

Nằm cách Anchorage khoảng 100 km và chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc đường hầm duy nhất, thị trấn Whittier (Alaska, Mỹ) đặc biệt ở chỗ gần như toàn bộ 272 cư dân đều sống trong một tòa nhà: Begich Towers.

Công trình 14 tầng này được hoàn thành vào năm 1957, ban đầu phục vụ mục đích quân sự trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Quân đội Mỹ từng dự định xây dựng nhiều tòa tháp tại khu vực hẻo lánh gần Kênh đào Passage, song chỉ có hai tòa được xây dựng, và duy nhất Hodge Building (tên gọi ban đầu của Begich Towers) được chuyển đổi thành khu nhà ở.

Cuộc sống ở Begich Towers không phải lúc nào cũng dễ dàng. Với người ngoài, nơi đây có vẻ cô quạnh. Nhưng với nhiều cư dân, nơi này là mái nhà ấm áp, gắn kết cộng đồng trong một không gian độc nhất vô nhị.

Begich Towers là nơi cư trú của toàn bộ 272 cư dân thị trấn Whittier (Nguồn: maomao_30_/Instagram)

Đường hầm Anton là cách duy nhất để tiếp cận Whittier bằng đường bộ (Nguồn: H. Mark Weidman Photography/Alamy Stock Photo)

Lịch sử của Begich Towers

Vào những năm 1950, khi Quân đội Mỹ khánh thành Tòa nhà Hodge và Tòa nhà Buckner tại thị trấn Whittier (Alaska), truyền thông nhanh chóng chú ý và gọi nơi đây là “thành phố hai tòa nhà”.

Theo Arizona Daily Star, Whittier có nguồn gốc gắn liền với hệ thống đường sắt Alaska. Ban đầu, thị trấn được thành lập như một khu dự trữ vành đai đường sắt, song khác với Anchorage - một thành phố phát triển nhanh chóng - Whittier vẫn giữ quy mô nhỏ. Đến Thế chiến II, quân đội Mỹ thiết lập nơi này thành trạm tiếp vận, hỗ trợ vận chuyển cho Đường sắt Alaska.

Tòa nhà Hodge vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh (Nguồn: maomao_30_/Instagram)

Địa hình biệt lập, khí hậu khắc nghiệt với gió mạnh và tuyết dày khiến thị trấn Whittier không thích hợp để trở thành một đô thị lớn. Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, quân đội Mỹ đã quyết định xây dựng hai tòa tháp - Hodge và Buckner - làm doanh trại cho binh sĩ và gia đình. Tòa nhà Buckner gây ấn tượng với sức chứa hơn 1.200 người cùng đầy đủ tiện ích: sân bowling, nhà hát, tiệm bánh,…

Tuy nhiên, đến năm 1960, quân đội rút khỏi khu vực. Buckner bị bỏ hoang, còn Hodge được cải tạo thành khu dân cư và đổi tên thành Begich Towers vào năm 1972, nhằm tưởng niệm Hạ nghị sĩ Alaska Nick Begich Sr.

Ngày nay, Begich Towers là nơi sinh sống của hầu hết 272 cư dân Whittier. Tòa nhà gần như tự cung tự cấp và bảo vệ người dân khỏi mùa đông bão tuyết, mùa hè mưa dầm và gió lạnh đặc trưng vùng cực Bắc. Từ “thành phố hai tòa nhà”, Whittier giờ được nhắc đến nhiều hơn với biệt danh “thị trấn dưới một mái nhà”.

Begich Towers bảo vệ người dân khỏi mùa đông bão tuyết, mùa hè mưa dầm và gió lạnh đặc trưng vùng cực Bắc (Nguồn: workingclass.people/Instagram)

Cuộc sống thường nhật tại “thị trấn dưới một mái nhà”

“Có người bảo sống ở đây như trong tù,” Terry Bender, một cư dân Begich Towers, nói với High Country News. “Tôi chỉ cười và bảo, chúng tôi sống chung một nhà thôi, mỗi người có phòng riêng.”

Whittier từ lâu là điểm đến của những người tìm kiếm sự tĩnh lặng và muốn thoát khỏi nhịp sống hiện đại. Sau khi quân đội rút đi, một nhóm nhỏ dân cư quyết định ở lại, gây dựng một cộng đồng gắn kết, nơi ai cũng biết mặt biết tên tất cả hàng xóm.

“Whittier làm nổi bật những giá trị con người,” Brenda Tolman, một người chuyển tới thị trấn từ năm 1982, chia sẻ. “Chúng tôi không nhất thiết phải yêu thương nhau, nhưng luôn giúp đỡ nhau.”

Điểm khác biệt của thị trấn là mọi dịch vụ thiết yếu đều nằm ngay trong Begich Towers: cửa hàng tạp hóa, phòng khám, bưu điện, nhà thờ, sân chơi, thậm chí cả đồn cảnh sát. Các đường hầm ngầm nối tòa nhà với trường học và một số cửa hàng lân cận.

Bên trong Begich Towers có siêu thị (Nguồn: jeff.emt/TikTok)

Và cả một sân chơi cho trẻ em (Nguồn: Ainsley-Sorsby/Reddit)

Cư dân sinh sống trong Begich Towers (Nguồn: tan_i_tsing/Instagram)

Cư dân cũng tự trồng rau trong tòa nhà (Nguồn: evilreporterchick/Instagram)

“Chúng tôi không cần đến những tiện ích của một thành phố lớn,” thị trưởng Dave Dickason khẳng định với CBS News năm 2021. Con gái ông, Jenessa, đã khiến Whittier trở thành hiện tượng TikTok khi chia sẻ những video về cuộc sống ở đây, thu hút hàng triệu lượt xem. Trong đó, cô thẳng thắn đáp lại nghi vấn rằng Whittier giống “giáo phái”: “Chúng tôi là một cộng đồng tuyệt vời, bạn sẽ không bao giờ thấy buồn ở đây vì luôn có người để trò chuyện.”

Tuy đôi khi “chẳng có gì để làm”, Begich Towers vẫn là mái nhà đặc biệt cho những ai lựa chọn nó. “Đối với tôi, nơi đây chỉ đơn giản là nhà,” giáo viên Erika Thompson nói với NPR. “Đây là một cộng đồng dưới một mái nhà, chúng tôi có mọi thứ mình cần.”

Whittier có thể không dành cho tất cả mọi người, nhưng với 272 cư dân của thị trấn, nơi đây là một lựa chọn khác biệt - một nơi tách biệt với sự hối hả của các thành phố lớn, nhưng bù lại lại có cảnh sắc hùng vĩ và một cộng đồng gắn bó hiếm thấy.

Nguồn: All That's Interesting