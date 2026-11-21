Buổi sáng, những đồi chè Long Cốc﻿ ẩn hiện giữa biển mây bồng bềnh. Mây trắng trôi là là qua các triền đồi, lúc phủ kín những “bát úp” xanh, lúc để lộ từng đường chè uốn lượn trong nắng sớm. Khung cảnh biến đổi theo từng khoảnh khắc, vừa khoáng đạt vừa nên thơ, khiến Long Cốc trở thành điểm đến hấp dẫn với những ai yêu thiên nhiên và thích săn mây.