Chuyến bay MU2677 từ Nam Kinh hạ cánh xuống Nội Bài vào đúng 15h30 ngày 20/11.

Chiều 20/11, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay MU2677 của hãng hàng không China Eastern Airlines, đánh dấu việc khai trương đường bay thẳng kết nối Nam Kinh (Trung Quốc) với Hà Nội.

Cảng HKQT Nội Bài thực hiện nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay khai trương MU2677 của China Eastern Airlines. Video: Noibai International Airport

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đường bay mới được khai thác theo hành trình Nam Kinh - Hà Nội - Nam Kinh, với mã sân bay NKG - HAN - NKG.

Trong ngày khai trương, chuyến bay MU2677 từ Nam Kinh hạ cánh xuống Nội Bài lúc 15h30. Ở chiều ngược lại, chuyến bay MU2678 khởi hành từ Hà Nội lúc 16h30.

Chuyến bay đầu tiên được đón tại Nhà ga hành khách quốc tế T2 bằng nghi thức phun vòi rồng, hoạt động thường được các sân bay tổ chức để chào mừng đường bay mới hoặc đánh dấu những sự kiện đặc biệt của ngành hàng không.

Việc đưa đường bay Nam Kinh - Hà Nội vào khai thác bổ sung thêm lựa chọn di chuyển trực tiếp giữa thủ đô Việt Nam và một trong những đô thị lớn của miền Đông Trung Quốc.

Theo đó, Nam Kinh là thủ phủ tỉnh Giang Tô, nằm ở miền Đông Trung Quốc, đồng thời là trung tâm kinh tế, giáo dục và văn hóa lớn của nước này. Thành phố cũng là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng với nhiều công trình lịch sử.

Đường bay mới tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương giữa Hà Nội với Nam Kinh cũng như các địa phương lân cận thuộc tỉnh Giang Tô.

Trước đó, theo danh sách đường bay được công bố trên website Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chặng Nam Kinh - Hà Nội đã có sự hiện diện của Xiamen Airlines. Do đó, việc China Eastern Airlines tham gia khai thác sẽ bổ sung thêm lựa chọn hãng bay cho hành khách trên chặng này.