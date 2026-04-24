Bên cạnh sao nhí Nina, "Phí Phông" cũng có một bé gái “Mon nhỏ” gây thương nhớ

Vai "Mon nhỏ" do em bé Nhã Đan thể hiện tuy không có nhiều đất diễn nhưng đã thành công lại để lại dư âm cảm xúc mạnh mẽ, góp phần tạo nên chiều sâu tâm lý cho nhân vật Mon do diễn viên Diệp Bảo Ngọc đảm nhiệm.

Dàn sao nhí, mảnh ghép quan trọng làm nên thành công của "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng"

Với thành tích vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu chỉ sau một tuần công chiếu, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đang trên đà trở thành một trong những tác phẩm kinh dị Việt đạt thành tích nổi bật nhất hiện nay.

Giữa cơn sốt phòng vé, khi cái tên Nina (vai Lua) liên tục được nhắc đến như một "át chủ bài" tạo nên màu sắc quốc tế cho bộ phim, thì một gương mặt nhỏ tuổi khác cũng âm thầm xuất hiện theo cách rất riêng, đó là Nhã Đan, diễn viên nhí đảm nhận vai "Mon nhỏ".

Dù xuất hiện không nhiều, "Mon nhỏ" lại mang đến một lát cắt cảm xúc đặc biệt, nơi nỗi sợ hãi, sự cô độc và tổn thương được thể hiện bằng ánh mắt và biểu cảm nhiều hơn là lời thoại.

"Mon nhỏ" khiến khán giả lặng mình trong rạp phim với lối diễn chân thật

Nếu Lua gây ấn tượng bằng những phân cảnh ma mị dữ dội, thì "Mon nhỏ" lại tạo dấu ấn bằng sự mong manh và chân thật. Sự đối lập này đã tạo nên những lớp lang cảm xúc đa dạng, giúp bộ phim không chỉ dừng lại ở yếu tố kinh dị mà còn chạm đến chiều sâu tâm lý.

Trong bối cảnh phim kinh dị thường ưu tiên những màn hù dọa ‘đứng tim’, thông qua "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", vai diễn của Nhã Đan lại thể hiện nội tâm theo hướng bản năng. Những phân đoạn "Mon nhỏ’ chứng kiến bi kịch gia đình không cần quá nhiều lời thoại, nhưng vẫn khiến người xem cảm nhận rõ sự hoảng loạn và bất lực.

Cơ duyên bất ngờ với môn "nghệ thuật thứ bảy"

Sự chỉ bảo của các diễn viên gạo cội là những bài học quý giá cho sự nghiệm diễn xuất tương lai của Nhã Đan

Ít ai biết rằng trước khi đến với "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", Nhã Đan chưa từng được đào tạo bài bản về diễn xuất.

Nhã Đan lâu nay là gương mặt thân quen trong làng mẫu ảnh nhí tại Việt Nam. Với ngoại hình sáng và sự chuyên nghiệp vượt lứa tuổi, Nhã Đan đã xuất hiện trong nhiều quảng cáo ăn khách của những thương hiệu lớn như: Vinamilk, TH True Milk, BIDV, TTTM Hà Nội Center, Aoen Mall, ... cùng hàng loạt video quảng bá của các resort, khách sạn tên tuổi. Bên cạnh đó, cô nàng cũng là gương mặt thân quen trong lookbook của các thương hiệu thời trang quen tên như: Canifa, Yody, Perato Sport, Savani,...

Trước đó, Nhã Đan từng có một vai diễn nhỏ trong "Cách em 1 milimet". Tuy nhiên, phải đến bộ phim của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung, cô bé mới thực sự có cơ hội rèn giũa kỹ thuật diễn xuất trước máy quay.

Chia sẻ về cơ duyên đến với bộ phim, chị Xuân Chi, mẹ Nhã Đan cho biết: "Ban đầu gia đình chỉ nghĩ đưa bé đi casting để thử sức và học hỏi thêm kinh nghiệm. Do đó, khi bé được chọn, chị cũng vừa bất ngờ vừa lo lắng vì đây là vai diễn có nhiều cảm xúc khó".

Trải nghiệm đáng nhớ giữa núi rừng Tây Bắc

Quá trình quay "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ đối với Nhã Đan

Chị Xuân Chi cho biết, một trong những thử thách lớn nhất đối với Nhã Đan chính là bối cảnh quay tại vùng núi Tây Bắc, nơi điều kiện thời tiết khắc nghiệt đòi hỏi diễn viên phải thích nghi nhanh chóng, Nhã Đan lại còn nhỏ nên gia đình cũng rất lo lắng sợ em không hoàn thành tốt vai trò của mình

Về phần Nhã Đan, là một em bé "dưới phố", qua những bối cảnh được tái hiện trong phim, em bé được tới với không gian bản làng và những phong tục truyền thống của một nơi khác nơi em sống nên đã để lại ấn tượng rất sâu sắc: "Đây là lần đầu tiên con được đến một nơi như vậy, con rất thích", Nhã Đan hào hứng chia sẻ.

Từ "thử sức" đến đam mê

"Mon lớn" (diễn viên Diệp Bảo Ngọc) và "Mon nhỏ" (Nhã Đan) cùng chung khung hình trong ngày công chiếu bộ phim

Sau những duyên lành với điện ảnh, gia đình cho biết Nhã Đan đang rất hào hứng để được học hỏi thêm về diễn xuất. Tuy vậy, việc học văn hóa vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Chị Xuân Chi chia sẻ: "Gia đình luôn ủng hộ đam mê và sở thích của con gái, tuy nhiên, học vấn vẫn là nền tảng vững chắc nhất để giúp con tiến xa trong tương lai".

Gia đình cũng rất cảm ơn đoàn phim đã tận tình hỗ trợ và chỉ dạy để giúp "Mon nhỏ" tự tin hơn trong quá trình quay.