Bé trai thương tích nặng do chó nhà cắn: Tiết lộ đáng sợ về ‘thủ phạm’

Bác sĩ Đỗ Thị Lan, Khoa Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, khoa đang điều trị phục hồi chức năng một bệnh nhi bị chó cắn.

Bệnh nhi (11 tuổi, tại Hải Phòng) bị chó nhà nuôi cắn khi đang chơi đùa. Trẻ vào viện trong tình trạng má phải sưng nề, đau, nhiều vết rách, bờ nham nhở, kích thước vết rách lớn nhất khoảng 3-4cm. Ngay lập tức trẻ được tiêm vaccine phòng dại và nhập viện điều trị tại khoa Răng hàm mặt.

Khai thác tiền sử từ gia đình, bố bé là một người rất yêu chó. Bố bệnh nhi có nuôi nhốt một chú chó giống Phú Quốc. Đặc biệt, chú chó mà bố bệnh nhi nuôi rất hung dữ. Trước đó, con chó này đã tấn công tất cả các thành viên trong gia đình. Trong đó, bệnh nhi 11 tuổi là bị nặng nhất.

Bệnh nhân phải phục hồi chức năng sau khi bị chó cắn. (Ảnh bác sĩ cung cấp)

Sau giai đoạn cấp, bệnh nhi được chuyển tới Khoa Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng để tiếp tục điều trị. Theo bác sĩ Lan, quá trình thăm khám xác định bệnh nhi là một trường hợp tổn thương nặng; có hiện tượng co rút, xơ chai cơ vùng má và trong giai đoạn hình thành sẹo.

Biết đây là giai đoạn cần thiết để can thiệp phục hồi chức năng, giúp hạn chế sự co rút cơ và tạo điều kiện phục hồi tốt nhất cho các vùng da tổn thương nên các bác sĩ đã phải kết hợp nhiều phương pháp điều trị: thuốc, siêu âm điều trị, điện phân dẫn thuốc, kĩ thuật xoa bóp,… Điều này giúp tăng cường tuần hoàn ngoại vi, tạo tính mềm dẻo và đàn hồi tái tạo các tổ chức cơ đang bị co rút cho bệnh nhi.

Bác sĩ Lan cho biết thêm, mục tiêu điều trị cho trẻ trong giai đoạn này là giảm thiểu co rút, xơ chai cơ và tạo điều kiện phục hồi tốt nhất cho các vùng da tổn thương, giảm thiểu tối đa các tổn thương cơ, da, thần kinh, mạch máu vùng tổn thương.

Kết quả sau 1 đợt điều trị (20 ngày) trẻ phục hồi khá tốt, vùng mặt bị tổn thương đã mềm mại hơn nhiều, giảm tình trạng co rút và bắt đầu lấy lại được thẩm mỹ cho trẻ. Sắp tới trẻ vẫn phải tiếp cận điều trị phục hồi chức năng và kết hợp điều trị cùng chuyên gia da liễu trong thời gian dài.

Bác sĩ Lan cho hay, với trường hợp nêu trên, con chó cắn bệnh nhi thuộc giống chó dữ, đã nhiều lần cắn người trong gia đình. Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh:

- Nên cân nhắc khi mua hay nhận nuôi những giống chó dữ hoặc lại gần những những con chó hung dữ, gầm, sủa liên tục, hai tai dựng thẳng, đuôi cụp vào giữa hai chân, ngáp lớn,…

- Nếu nuôi chó thì nên thường xuyên đeo rọ mõm cho chó nhà nuôi.

- Ngay sau khi con bị chó cắn, cha mẹ cần thật bình tĩnh, đưa con tránh xa khu vực nguy hiểm, sơ cứu vết thương và đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và tiêm phòng dại sớm nhất có thể.

- Cần phải xác định chó đã được tiêm phòng dại hay chưa. Nếu để mất dấu con chó không thể theo dõi thì cần tiêm vắc xin phòng ngừa dại ngay lập tức.

- Theo dõi tình trạng sức khỏe của người bị chó cắn và chó.