Bé trai 6 tuổi bị mẹ "để quên" tại khách sạn suốt nửa tháng

Gần đây, một vụ việc xảy ra tại Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Một bé trai 6 tuổi bị mẹ để lại khách sạn suốt nửa tháng, trong khi bản thân người mẹ không xuất hiện, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Bé trai ngoan ngoãn khiến ai cũng thương

Theo chia sẻ từ nhân viên khách sạn, bé trai tên Thành Thành (tên đã thay đổi) rất ngoan và hiểu chuyện. Dù không có mẹ bên cạnh, em vẫn lễ phép, ngọt ngào với những người xung quanh, thường xuyên trò chuyện và tương tác thân thiện.

“Đứa trẻ ngoan đến mức khiến người lớn phải đau lòng”, một cư dân mạng bình luận.

Trong suốt thời gian này, các nhân viên khách sạn, đặc biệt là cô lao công, đã thay nhau chăm sóc em như con ruột. Không ít người trở thành “cha mẹ tạm thời”, dành cho em sự quan tâm và yêu thương hết mực.

Nửa tháng xa lạ, nhưng đầy ắp tình người

Sau khi vụ việc được phát hiện, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác minh thông tin và tìm kiếm người thân của em.

Khi biết mình sắp được trở về quê, cậu bé vui mừng nói:

“Trước đây con chưa từng thấy vui, nhưng bây giờ con rất vui”.

Trước lúc rời đi, Thành Thành không giấu được sự lưu luyến. Em vừa lau nước mắt cho cô lao công, vừa xin số điện thoại để giữ liên lạc. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, em đã hình thành một sự gắn bó đặc biệt với những con người nơi đây.

Thậm chí, khi xe đưa em về quê lăn bánh, cô lao công còn đuổi theo đến tận đường cao tốc để tiễn và cùng đưa em về nhà, chỉ vì “không yên tâm khi để đứa trẻ đi một mình quãng đường xa”.

Hành trình trở về và sự chung tay của cộng đồng

Sau khi trở về quê, được biết ông bà ngoại của em đang ở nơi khác chăm sóc người thân, gia đình không có nhiều người trực tiếp nuôi dưỡng.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp nhiều đơn vị để hỗ trợ. Trước mắt, em được gửi tạm vào một gia đình có điều kiện và giàu tình thương. Hiện tại, em cũng đã được sắp xếp đi học trở lại.

Ngày 22/3, ông ngoại của em đã trở về đoàn tụ. Gặp lại ông, cậu bé không giấu được xúc động, ôm chầm lấy và còn hồn nhiên nhận xét: “Ông có thêm tóc bạc rồi”.

Người mẹ xuất hiện, nói lời xin lỗi

Đến ngày 24/3, mẹ của bé cuối cùng cũng xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy mẹ, cậu bé lập tức ôm chặt không buông, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Người mẹ cho biết bản thân không có việc làm, gặp khó khăn kinh tế, không đủ khả năng chi trả tiền khách sạn. Đồng thời, do lo ngại mình bị ốm có thể lây cho con nên đã không dám xuất hiện.

“Tôi biết mình sai rồi. Tôi xin lỗi con, sau này sẽ không bỏ con lại nữa”, người mẹ nói, đồng thời cho biết sẽ cố gắng tìm việc làm, nuôi dạy con nên người.

Cô cũng bày tỏ sẽ hoàn trả chi phí cho khách sạn khi có điều kiện.

Đại diện khách sạn cho biết, chi phí không phải là điều quan trọng nhất. Điều họ mong muốn là người mẹ có thể ổn định cuộc sống và chăm sóc tốt cho con.

“Hãy đừng bao giờ bỏ rơi đứa trẻ nữa. Nếu sau này có quay lại, khách sạn sẵn sàng miễn phí chỗ ở” , một nhân viên chia sẻ.

Lời kết

Câu chuyện của bé trai 6 tuổi không chỉ khiến nhiều người xót xa, mà còn cho thấy sức mạnh của lòng tốt trong xã hội. Giữa hoàn cảnh khó khăn, chính sự sẻ chia của những con người xa lạ đã giúp em có được cảm giác an toàn và yêu thương.

Tuy nhiên, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người lớn đối với trẻ nhỏ - những đứa trẻ luôn cần được bảo vệ, chăm sóc và không bao giờ nên bị bỏ lại phía sau.

Nguồn: Sohu