Ngôn ngữ là tấm vé thông hành thẳng đến nền giáo dục hàng đầu thế giới nhưng rất ít người Việt để ý

Ngày càng nhiều người tìm đến việc học ngoại ngữ như một cách mở rộng hiểu biết và cơ hội nghề nghiệp. Thế nhưng, quanh đi quẩn lại vẫn là những lựa chọn quen thuộc như tiếng Anh, Hàn, Nhật hay Trung, khiến không ít người cảm thấy thiếu đi sự mới mẻ. Trong khi đó, có những ngôn ngữ tuy không quá phổ biến nhưng lại mở ra những cánh cửa rất riêng và tiếng Hà Lan là một ví dụ điển hình.

Tiếng Hà Lan (Nederlands) là ngôn ngữ chính thức tại Hà Lan, Bỉ (vùng Flanders), Suriname và một số đảo Caribe, thuộc nhóm ngôn ngữ German Tây, có nhiều điểm tương đồng với tiếng Anh và tiếng Đức. Với khoảng 22-24 triệu người bản ngữ, đây là ngôn ngữ quan trọng tại Tây Âu và giữ vai trò nhất định trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ và giáo dục, dù không phổ biến toàn cầu như các ngôn ngữ lớn khác.

Tại sao nên học tiếng Hà Lan?

Việc học tiếng Hà Lan mang lại nhiều lợi thế rõ rệt, đặc biệt nếu bạn có ý định học tập và làm việc lâu dài tại châu Âu. Dù Hà Lan có hệ thống hơn 2.100 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và người dân có trình độ tiếng Anh thuộc top đầu thế giới, nhưng thực tế là người Hà Lan vẫn chủ yếu sử dụng tiếng bản địa trong đời sống thường ngày. Điều này khiến việc biết tiếng Hà Lan trở thành lợi thế lớn nếu bạn muốn hòa nhập sâu vào xã hội, xây dựng các mối quan hệ cá nhân và phát triển sự nghiệp bền vững.

Không chỉ dừng lại ở khả năng giao tiếp, tiếng Hà Lan còn giúp bạn tiết kiệm chi phí du học trong một số trường hợp. Tại Bỉ (vùng nói tiếng Hà Lan), nhiều chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ này có mức học phí thấp hơn và đa dạng ngành học hơn so với chương trình quốc tế dùng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, khả năng sử dụng tiếng bản địa cũng giúp bạn cạnh tranh tốt hơn trên thị trường lao động. Tại Hà Lan, một số ngành kỹ thuật, điển hình như tại Đại học Công nghệ Delft có thể mang lại mức lương khởi điểm khoảng 3.000 euro/tháng (tương đương gần 93 triệu đồng) và việc biết tiếng Hà Lan sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

Những điều cần cân nhắc trước khi chọn học tiếng Hà Lan

Dù có nhiều lợi ích, tiếng Hà Lan không phải là lựa chọn dành cho tất cả mọi người. Trước hết, phạm vi sử dụng của ngôn ngữ này tương đối hạn hẹp, chủ yếu tập trung ở Hà Lan, một phần Bỉ và Suriname, không có tính toàn cầu như tiếng Anh, Trung hay Tây Ban Nha. Điều này đồng nghĩa với việc giá trị sử dụng của nó phụ thuộc khá nhiều vào định hướng cá nhân.

Tuy nhiên, một điểm thuận lợi là với những người đã có nền tảng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, tiếng Hà Lan được đánh giá là không quá khó tiếp cận nhờ sự tương đồng về từ vựng và cấu trúc. Dù chưa có con số chính xác riêng cho tiếng Hà Lan, nhưng các ngôn ngữ cùng nhóm thường chỉ mất khoảng 6-9 tháng để đạt trình độ sơ cấp nếu tập trung học nghiêm túc.

Tóm lại, nếu bạn chỉ có kế hoạch du lịch hoặc du học ngắn hạn, tiếng Anh hoàn toàn đủ để đáp ứng nhu cầu. Nhưng nếu xác định làm việc lâu dài hoặc định cư, học tiếng Hà Lan là một khoản đầu tư xứng đáng.

Cơ hội việc làm tiềm năng

Ngoài lợi thế du học, việc biết tiếng Hà Lan còn mở ra một “thị trường ngách” khá tiềm năng tại Việt Nam. Dù số lượng vị trí không nhiều như tiếng Anh hay tiếng Trung, nhưng bù lại, mức thu nhập và đãi ngộ khá hấp dẫn do nguồn nhân lực khan hiếm, đồng thời yêu cầu ứng viên có chuyên môn tương đối cao.

Trong đó, lĩnh vực dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng (BPO) là mảng có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên nhất. Người lao động thường đảm nhận vai trò hỗ trợ khách hàng qua email, chat hoặc điện thoại cho thị trường nói tiếng Hà Lan. Các vị trí này chủ yếu làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh ở TP.HCM hoặc Hà Nội, với đặc thù làm việc theo khung giờ châu Âu và mức lương dao động khoảng 20-40 triệu đồng/tháng tùy năng lực.

Bên cạnh đó, mảng biên - phiên dịch và đào tạo cũng mang lại nhiều cơ hội. Biên dịch viên có thể tham gia dịch thuật tài liệu kỹ thuật, pháp lý hoặc nội dung website cho các doanh nghiệp có quan hệ với Hà Lan, trong khi phiên dịch viên thường hỗ trợ hội thảo, cuộc họp hoặc tháp tùng chuyên gia, doanh nhân. Ngoài ra, nhu cầu học tiếng Hà Lan phục vụ du học và định cư cũng tạo ra cơ hội cho các vị trí giảng dạy tại các trung tâm ngôn ngữ.

Thủ đô Amsterdam, Hà Lan

Trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và xuất nhập khẩu, Hà Lan là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại châu Âu, đặc biệt trong các ngành nông nghiệp, hàng hải và logistics. Điều này kéo theo nhu cầu tuyển dụng các vị trí như thu mua, sales xuất khẩu hoặc điều phối chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, ngoài ngoại ngữ, ứng viên cần có kiến thức vững về quy trình thương mại quốc tế và nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, cơ hội còn đến từ các doanh nghiệp và tổ chức có yếu tố liên quan đến Hà Lan. Nhiều tập đoàn lớn như Heineken, Unilever, FrieslandCampina hay Philips tại Việt Nam đôi khi cần nhân sự biết tiếng bản địa cho các vị trí quản lý hoặc trợ lý cấp cao làm việc trực tiếp với trụ sở chính. Bên cạnh đó là các vị trí tại đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc các tổ chức quốc tế, nơi yêu cầu khả năng sử dụng tiếng Hà Lan trong môi trường ngoại giao và dự án.

Trụ sở chính của Unilever Việt Nam đặt tại TP.HCM

Để tiếp cận các cơ hội này, người học nên chủ động tìm kiếm bằng các từ khóa tiếng Anh như “Dutch speaking jobs in Vietnam” trên các nền tảng tuyển dụng quốc tế như LinkedIn, Indeed hoặc TopCV, nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng khả năng kết nối với nhà tuyển dụng.

Học tiếng Hà Lan ở đâu tại Việt Nam?

Tại Việt Nam, việc tìm kiếm các lớp học tiếng Hà Lan trực tiếp không dễ dàng như những ngôn ngữ phổ biến khác. Tuy nhiên, người học vẫn có thể tiếp cận với ngôn ngữ này thông qua nhiều hình thức linh hoạt, từ trung tâm, gia sư đến các nền tảng trực tuyến.

Hiện nay, một số trung tâm và dịch vụ gia sư vẫn cung cấp khóa học tiếng Hà Lan, dù số lượng còn hạn chế. Tại Hà Nội, MLP Center là một trong những đơn vị hiếm hoi tổ chức các lớp theo cấp độ cơ bản như A1, A2, chủ yếu dưới hình thức online để học viên trên toàn quốc có thể tham gia.

Nếu muốn học cá nhân hóa hơn, bạn có thể tìm gia sư dạy kèm 1-1 thông qua các nền tảng như Teachme.vn. Ngoài ra, một số trung tâm tư vấn du học Hà Lan cũng thỉnh thoảng mở các lớp tiếng cơ bản hoặc buổi định hướng ngôn ngữ dành cho học sinh chuẩn bị đi du học.

Dù vậy, với sự hạn chế của lớp học trực tiếp, phần lớn người học tại Việt Nam hiện nay lựa chọn hình thức tự học hoặc học online. Các ứng dụng như Mondly (có hỗ trợ tiếng Việt), Duolingo hay Babbel là những công cụ phổ biến giúp làm quen với từ vựng và giao tiếp cơ bản từ con số 0.

Để xây dựng lộ trình bài bản hơn, bạn có thể sử dụng các nền tảng như Preply để kết nối với giáo viên và xây dựng lộ trình cá nhân hóa. Bên cạnh đó, bộ tài liệu chính thức “Naar Nederland” cũng là nguồn học uy tín dành cho những ai có kế hoạch thi chứng chỉ MVV - thị thực dài hạn trên 90 ngày của Hà Lan, thường gọi là thẻ tạm trú, dành cho người nước ngoài muốn sinh sống, làm việc hoặc học tập tại đây.

Nhìn chung, dù lựa chọn học chưa quá đa dạng, nhưng với sự hỗ trợ của các nền tảng trực tuyến, việc tiếp cận tiếng Hà Lan tại Việt Nam vẫn hoàn toàn khả thi nếu bạn có định hướng rõ ràng và kiên trì theo đuổi.

