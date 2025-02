Bé trai 2 tuổi kẹt tay trong thang cuốn, bố mẹ hoảng loạn: Camera ghi lại cảnh ám ảnh

Ngày 10/2, trung tâm thương mại Xingmei City Plaza, huyện Tuy Ninh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã công bố đoạn video ghi lại sự cố thương tâm xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 2/2.

Hình ảnh cho thấy một bé trai mặc áo khoác đỏ đang đi cùng người thân trong trung tâm thương mại. Khi đến khu vực thang cuốn đang đi xuống, cậu bé đã cố gắng bước lên. Dù người thân phía sau đã cố gắng kéo lại nhưng không kịp, ngón tay của bé đã bị kẹp vào khe hở giữa các bậc thang cuốn.

Ngay khi sự cố xảy ra, cậu bé đã được người nhà kéo ra khỏi thang cuốn với phần ngón tay bị thương nghiêm trọng.

Camera ghi lại cảnh cậu bé khóc thét còn bố mẹ em hoảng loạn tìm kiếm nút dừng khẩn cấp của thang cuốn khiến nhiều người ám ảnh. Phải mất vài phút sau đó, với sự hỗ trợ của nhân viên vệ sinh, nút dừng khẩn cấp thang cuốn mới được kích hoạt.

Theo thông tin từ trung tâm thương mại, lúc 17h41, nhân viên bảo trì thang máy đã có mặt tại hiện trường và tiến hành tháo dỡ thang cuốn để tìm kiếm các đốt ngón tay bị đứt lìa. Đến 18h00 và 18h05, các đốt ngón tay đã được tìm thấy và nhanh chóng được bảo quản trong túi đá lạnh trước khi được đưa đến Bệnh viện Nhân dân huyện.

Khoảng 18 giờ, ngón tay đầu tiên của cậu bé được tìm thấy. Ảnh: Baijia Hao

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng cho theo thông tin mới nhất, gia đình cậu bé cho biết: "Ca phẫu thuật nối ngón tay đã thất bại do nhiễm trùng, buộc phải tiến hành cắt bỏ phần ngón tay bị thương".

Hiện tại, gia đình của cậu bé cáo buộc trung tâm thương mại tắc trách trong việc vận hành và quản lý thang cuốn, cho rằng đây là "nguyên nhân gốc rễ của bi kịch". Ngoài ra phía gia đình cũng cho rằng "thang máy quá bẩn" và việc xử lý ngón tay không phù hợp là nguyên nhân dẫn tới ngón tay bị nhiễm trùng không thể thực hiện phẫu thuật.

Ca phẫu thuật thất bại vì ngón tay bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Ảnh: China.com

Ngày 11/2, phía trung tâm thương mại đã lên tiếng phản hồi về vụ việc. Nhân viên chăm sóc khách hàng của trung tâm thương mại trả lời phỏng vấn rằng khu vực xảy ra tai nạn luôn có người hướng dẫn.

Vào ngày xảy ra sự cố, nhân viên đã có mặt trong thời gian ngắn nhất để hỗ trợ cậu bé. Vào ngày 4/2, quản lý trung tâm thương mại đã hợp tác và đưa cậu bé lên Thượng Hải chữa trị. Ngày 7/2, trung tâm cũng chuyển 20.000 NDT (khoảng 70 triệu) cho gia đình để san sẻ phần nào viện phí nhưng gia đình từ chối nhận.

"Sau đó, gia đình cậu bé đã nhiều lần đến trung tâm thương mại để yêu cầu bồi thường, nhưng thương tích của trẻ là do sự giám sát không đúng cách của cha mẹ. Trung tâm thương mại của chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình, vì vậy chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ trên tinh thần nhân đạo chứ không sai để phải bồi thường", quản lý trung tâm thương mại cho biết.

Hiện tại, cảnh sát đã vào cuộc và gia đình bé trai có thể giải quyết vấn đề thông qua con đường pháp lý. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Nhiều người cho rằng trách nhiệm chính thuộc về cha mẹ bé trai vì đã không quan sát con cẩn thận. Một số bình luận khác lại cho rằng, trung tâm thương mại cũng cần chịu một phần trách nhiệm. tiêu biểu như: "Trẻ con hiếu động, cha mẹ phải để mắt liên tục, trách nhiệm vẫn là ở chính người nhà" hay "Trung tâm thương mại cũng cần áp dụng thêm cảnh báo, thậm chí là người nhắc nhở để tránh tình huống nguy hiểm khác xảy ra". Một số ý kiến khác bày tỏ sự thương cảm với bé trai: "Nhìn mà xót hết cả ruột. Tội nghiệp đứa bé quá".

Trẻ em gặp sự cố thang máy không phải hiếm gặp

Vào tháng 11 năm 2023, một cậu bé ở Giang Tô cũng bị thang cuốn kẹp ngón tay và sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện. Sau khi cảnh sát và lính cứu hỏa đến hiện trường, họ tìm thấy ngón tay đứt lìa của cậu bé trong khe hở của thang máy.

Vào tháng 12 năm 2024 vừa qua, một bé trai 5 tuổi ở Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam nhất thời hiếu kỳ cũng đã thò tay vào khe hở bên trong thang cuốn khiến tay phải bị kẹt và không thể rút ra được.

Ảnh minh họa

Liên quan đến các tai nạn trên, một chuyên gia bảo trì thang máy cho biết, tai nạn kẹt thang cuốn thường xuất phát từ các điểm nguy hiểm về cơ học của nó. Ví dụ, khe hở giữa các bậc thang và tấm chắn có thể giãn ra do lớp cao su bị lão hóa, khiến ngón tay trẻ em dễ bị kẹp.

Do đó, để đảm bảo an toàn, trẻ em khi đi thang máy phải được người lớn bế cẩn thận. Nếu đứa trẻ tự đứng thì chân phải đứng vững trong phần bậc thang. Cha mẹ cũng phải kiểm tra dây giày và quần áo của con tránh bị cuốn vào các khe hở của thang cuốn. Đồng thời, nghiêm cấm các con đi ngược chiều thang, chạy nhảy, trèo lên lan can, chạm vào các bộ phận chuyển động.... Trong trường hợp khẩn cấp, hãy nhấn và giữ nút dừng khẩn cấp màu đỏ ngay lập tức.