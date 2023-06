Bé gái nguy kịch vì ăn nửa con gấu bông

Sáng 27-6, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho hay vừa phẫu thuật cứu bé gái 4 tuổi nuốt bông nhồi gây tắc 40 cm ruột.

Trước khi nhập viện 2 ngày, bé có biểu hiện chán ăn, không đi cầu, nôn ói nên gia đình tưởng rối loạn tiêu hóa, đau bụng cấp tính. Các bác sĩ phát hiện dị vật chứa đầy trong lòng ruột non gây tắc ruột, dạ dày, đoạn đầu ruột non giãn rất to, dịch tích tụ...

Bông nhồi gái ra từ bụng bé gái

Qua 1 giờ 30 phút mổ cấp cứu, các bác sĩ đã gắp ra hàng chục cuộn bông gòn chen chúc, ùn ứ trong lòng ruột non.

Theo người nhà, khi bé đi học mẫu giáo có gửi kèm một con gấu bông nhỏ cho bé ôm ngủ trưa trên lớp. Đến lúc bé đi cấp cứu, gia đình kiểm tra thấy gấu bông có vết rách và mất đi ½ lượng bông nhồi.

Theo BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, Khoa Ngoại Nhi - Ngoại Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, trường hợp này rất hy hữu do cháu bé tự lấy bông gòn trong gấu bông để ăn.

Nếu không phẫu thuật kịp thời, trẻ có nguy cơ rối loạn nước - điện giải, thủng ruột, viêm phúc mạc, sốc nhiễm trùng - nhiễm độc dẫn đến tử vong.