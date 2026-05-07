Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Hàng xóm kể lại giây phút nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại Ninh Bình) để điều tra về tội Giết người.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo Công an TP Hà Nội, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., là con riêng của Tâm.

Hiệp và Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) từ tháng 3-2026. Sống cùng phòng trọ ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và người yêu của người này.

Chiều 3-5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng cháu ăn vụng. Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt cháu bé, rồi bắt cháu đứng ở góc nhà.

Căn phòng nơi xảy ra vụ án

Khi thấy cháu H. đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và yêu cầu cháu đi tắm. Trong lúc cháu bé ở nhà vệ sinh, Hiệp có hành vi bạo hành, dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng mặt cháu. Thời điểm này, Tâm chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn. Một lúc sau, thấy cháu H. có biểu hiện bất thường, các đối tượng đưa cháu đến Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm còn khai nhận có thời điểm bỏ đói cháu H. nhiều ngày.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Là người sống gần khu trọ, anh Mạnh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm cháu bé được đưa đi cấp cứu. "Tối hôm đó tôi đang ở ngoài ngõ thì thấy hai người hốt hoảng bế cháu chạy ra. Bé lúc ấy mềm nhũn, mặt tím tái, không còn khóc nữa. Nhìn tình trạng của cháu ai cũng xót xa"- anh Mạnh kể.

Theo anh Mạnh, thời gian gần đây, nhiều người trong khu trọ thường nghe tiếng trẻ con khóc lớn phát ra từ căn phòng này nhưng nghĩ chỉ là chuyện gia đình nên không ai để ý.

"Có hôm nghe tiếng quát mắng rất to, rồi tiếng cháu khóc kéo dài. Nhưng họ sống khá khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm nên không ai nghĩ cháu bị bạo hành nghiêm trọng đến vậy"- anh nói.

Một người dân khác cho biết khi xe cấp cứu tới nơi, rất đông người dân tập trung theo dõi. "Lúc nhân viên y tế bế cháu lên cáng, nhiều người không cầm được nước mắt vì cơ thể cháu có nhiều dấu vết bất thường"- người này kể lại.