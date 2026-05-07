Công an “tóm gọn” người phụ nữ lái Air Blade rời khỏi hiện trường sau va chạm, bỏ mặc nạn nhân giữa đường

Ngày 7/5, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) đang làm việc với người phụ nữ lái xe máy không chịu ở lại phối hợp xử lý, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu mà rời khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/5, trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy. Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, người phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Honda Air Blade mang KS 61F1-542…đã không ở lại phối hợp xử lý, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu mà rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Phú Giáo đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm phương tiện liên quan. Bằng nghiệp vụ công an đã xác định được bà L.T.M.T. (SN 1983, ngụ xã Phú Giáo, TP.HCM) là người điều khiển xe Honda Air Blade có liên quan đến vụ việc.

Hiện Công an xã Phú Giáo đã mời bà T. lên làm việc và đang xử lý theo đúng quy định của pháp luật.