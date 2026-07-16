Bé gái 3 tuổi nặng tới 35kg vì bị bố mẹ ép ăn để livestream kiếm tiền

Một cậu bé khác được quay cảnh ăn giun và ốc sên sống.

Các cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đang siết chặt các quy định khi những đoạn video ngắn lan truyền đầy tranh cãi bị xóa bỏ gần đây, với sự tham gia của các ngôi sao mạng xã hội chỉ mới 3 tuổi, đang trở thành tâm điểm chú ý.

Một bé gái ba tuổi được bố mẹ cho ăn uống vô độ dẫn đến cân nặng lên tới 35kg do ăn những bữa ăn thịnh soạn trước ống kính máy quay với tư cách là một người phát sóng trực tiếp. Một bé trai và một bé gái cùng tuổi được giới thiệu là một cặp đôi và thực hiện các hành vi thân mật trên màn ảnh. Một cậu bé khác được quay cảnh ăn giun và ốc sên sống.

Những cảnh tượng gây lo ngại này trích từ các video lan truyền có sự tham gia của những đứa trẻ được gọi là người nổi tiếng trực tuyến, một nhóm đối tượng đã xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng đã gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian qua.

Vào đầu tháng 7, truyền thông nhà nước CCTV đã chỉ trích sự phát triển hỗn loạn của nhóm trực tuyến này, đưa những nội dung có vấn đề của họ vào tầm ngắm.

Bên cạnh ba đoạn video trên, truyền thông cũng trích dẫn hai phân đoạn video của các blogger nhí. Một đoạn video cho thấy một cậu bé được một người đàn ông khuyến khích đi vào phòng thay đồ của nữ. “Cháu không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì cháu chỉ là trẻ vị thành niên. Ngay cả khi cháu quấy rối tình dục các cô gái, họ vẫn phải chịu đựng điều đó”, người đàn ông nói với cậu bé.

Trong một đoạn video khác, một cậu bé bị một người phụ nữ bắt quả tang khi đang nhìn trộm qua khe cửa nhà vệ sinh nữ. Cậu bé tự bào chữa rằng mình không vi phạm pháp luật vì bản thân là một đứa trẻ.

Các video này đã lan truyền rộng rãi trên mạng trước khi bị gỡ bỏ khỏi trang web theo Biện pháp phân loại thông tin trực tuyến có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên mới được ban hành.

Quy định này được đưa ra bởi tám cơ quan cấp nhà nước, bao gồm Tổng cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, Bộ Giáo dục và Bộ Công an, và có hiệu lực vào tháng 3.

Quy định phân loại nội dung không phù hợp với trẻ em thành bốn nhóm. Một danh mục liên quan đến thông tin có thể kích thích trẻ em bắt chước các hành vi xấu, chẳng hạn như nội dung ẩn ý tình dục hoặc cổ xúy học sinh trốn học và gian lận trong thi cử. Các đoạn video quảng bá lối sống của người lớn như hút thuốc, uống rượu, xăm mình và thể hiện hành vi lái xe không an toàn cũng thuộc danh mục này.

Danh mục thứ hai đề cập đến thông tin mang lại tác động tiêu cực đến các giá trị của trẻ em. Nó bao gồm việc khoe khoang sự giàu có và thuyết giảng về sự vô dụng của việc học.

Hai danh mục còn lại bao gồm các video sử dụng hình ảnh trẻ em không phù hợp và rò rỉ quyền riêng tư của trẻ em.

Theo quy định này, bất kỳ video có vấn đề nào cũng sẽ khiến cả người sáng tạo nội dung và các nền tảng trực tuyến phải đối mặt với hình phạt. Hình phạt này tuân theo Quy định về bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng của Trung Quốc.

Các nền tảng có thể bị phạt tới 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) trong những trường hợp nghiêm trọng, tờ New Express đưa tin.

Các video hoặc sự kiện phát trực tiếp có sự tham gia của trẻ em thường xuyên trở thành tiêu đề báo chí tại Trung Quốc.

Vào năm 2021, một bé gái 5 tuổi đã trang điểm thành thạo trên khuôn mặt trong các video của mình và giành được biệt danh Blogger trang điểm nhỏ tuổi nhất. Tài khoản của cô bé, được cho là tạo ra thu nhập 150.000 nhân dân tệ (khoảng 525 triệu đồng) mỗi tháng, sau đó đã bị đóng cửa sau những tranh cãi dữ dội.

Huang Yiming, một người có ảnh hưởng trực tuyến, đã bị cấm khỏi mạng xã hội vào tháng 6 vì cô cho phép con gái 3 tuổi của mình tham gia vào một buổi phát trực tiếp bán quần áo trẻ em từ ban ngày cho đến đêm muộn.

Nguồn: SCMP