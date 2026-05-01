Bé 7 tuổi phải cắt bỏ lá lách và tuyến tụy sau 1 cú ngã, "thủ phạm" liên quan đến… bình giữ nhiệt

Dù vào mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá, nhiều bậc phụ huynh có thói quen chuẩn bị bình giữ nhiệt cho con mang theo khi ra ngoài hoặc đến trường để kịp thời bổ sung nước. Bản thân bình giữ nhiệt vô cùng tiện lợi, nhưng quan trọng là cách sử dụng sao cho an toàn. Đặc biệt là với trẻ em.

Một hồi chuông cảnh báo y khoa vừa được gióng lên tại Nhật Bản khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến vật dụng bất ly thân này. Thậm chí, một em bé đã phải chịu tổn thương nội tạng vĩnh viễn chỉ sau một cú ngã thông thường trên đường đi học, nguyên nhân có liên quan tới chiếc bình giữ nhiệt quen thuộc hàng ngày.

Ảnh minh họa

Cú ngã chí mạng và sự tàn phá nội tạng từ vật dụng quen thuộc

Theo báo cáo từ truyền thông Nhật Bản, việc giữ đủ nước cho cơ thể để ngăn ngừa say nắng, mất nước là vô cùng cần thiết, khiến bình giữ nhiệt gần như trở thành vật bất ly thân của học sinh. Để tiện lợi, rất nhiều trẻ em tại Nhật đều có thói quen đeo bình nước quanh cổ hoặc vắt chéo ngang ngực. Tuy nhiên, Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Nhật Bản cùng Hiệp hội Nhi khoa Nhật Bản vừa đưa ra lời cảnh báo khẩn cấp: Chính thói quen đeo bình nước tưởng chừng vô hại này có thể dẫn đến những chấn thương đặc biệt nghiêm trọng trong nhiều trường hợp.

Trường hợp lâm sàng điển hình gần đây là một cậu bé 7 tuổi tại Nhật Bản bị ngã khi đang trên đường tới trường. Do chiếc bình giữ nhiệt được đeo quanh cổ, khi cơ thể đổ ập xuống, chiếc bình đã bị kẹt ngay giữa vùng bụng của em và mặt đất cứng, tạo ra một lực va đập cộng hưởng cực mạnh.

Sau cú ngã, cậu bé bắt đầu có biểu hiện lờ đờ và nôn mửa liên tục. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ bàng hoàng phát hiện toàn bộ vùng bụng của bệnh nhi đã bị tổn thương nội tạng sâu sắc do lực ép của bình giữ nhiệt đè trực tiếp lên. Để giữ lại mạng sống cho đứa trẻ, ê kíp phẫu thuật đã buộc phải cắt bỏ một phần tuyến tụy và toàn bộ lá lách.

Ảnh minh họa

Đáng lo là nhiều trường hợp trẻ em khác tại quốc gia này cũng ghi nhận tình trạng dập nội tạng tương tự, phải nhập viện điều trị dài ngày và cách ly ăn uống hoàn toàn để bảo tồn chức năng các cơ quan.

Tại sao trẻ em dễ bị tổn thương nội tạng khi va chạm với bình giữ nhiệt?

Các chuyên gia nhi khoa Nhật Bản phân tích rằng, cấu tạo cơ thể của trẻ em chưa phát triển hoàn thiện chính là lý do khiến các em dễ gặp nguy hiểm hơn người lớn trước các tác động ngoại lực.

Ví dụ như cậu bé kể trên, cậu đang ở độ tuổi tiểu học, hệ cơ thành bụng còn rất mỏng, lớp mỡ dưới da quá ít nên hoàn toàn thiếu đi lớp đệm cần thiết để che chở cho các cơ quan bên trong. Khi trẻ ngã sấp, nếu trước ngực hoặc bụng có một vật thể kim loại cứng và có thể tích lớn như bình giữ nhiệt, toàn bộ trọng lượng cơ thể sẽ dồn thẳng vào vật cứng này. Chiếc bình giữ nhiệt vô tình biến thành một "mũi dùi" thô bạo đâm sâu vào khoang bụng, truyền thẳng lực ép hủy diệt vào các cơ quan nội tạng mềm yếu như gan, lá lách, dạ dày và tuyến tụy.

Bên cạnh bình giữ nhiệt, các bác sĩ cũng chỉ ra các vật cứng nhỏ khác mà cha mẹ hay cho trẻ mang theo như thiết bị báo động tự vệ, móc chìa khóa cơ học hay điện thoại di động lủng lẳng trước ngực cũng tiềm ẩn rủi ro tàn phá cơ thể tương tự nếu xảy ra va đập.

Khuyến cáo y khoa: Thay đổi cách mang bình giữ nhiệt để bảo vệ con

Để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc với trẻ em, các bác sĩ nhi khoa Nhật Bản khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho con đeo bình giữ nhiệt tự do trước ngực, quanh cổ hoặc để lủng lẳng ở vùng bụng khi di chuyển. Thay vào đó, hãy áp dụng các biện pháp lưu trữ khoa học sau:

- Cố định vào ba lô: Nếu trẻ cần mang theo bình giữ nhiệt, cha mẹ nên cho bình vào túi lưới bên hông ba lô. Hoặc có thể sử dụng các loại kẹp chuyên dụng, dây đeo thiết kế riêng để cố định chặt chẽ thân bình vào phần dây đeo vai phía trước của ba lô. Việc cố định này giúp bình nước không bị lắc lư, lủng lẳng trước ngực hay bụng, từ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ bình đè lên người nếu chẳng may trẻ bị trượt chân ngã sấp.

- Để hẳn bình vào bên trong cặp sách/túi: Đối với các dòng bình giữ nhiệt bằng kim loại nặng, cách an toàn nhất là hướng dẫn trẻ đặt gọn gàng bên trong ngăn chính của cặp sách để phân bổ đều trọng lượng lên lưng.

- Lựa chọn chất liệu bình phù hợp: Khi trẻ tham gia các hoạt động chạy nhảy, vui chơi ngoài trời, cha mẹ có thể cân nhắc thay thế bình kim loại nặng bằng các loại bình nước làm từ chất liệu nhựa nguyên sinh chịu lực, có trọng lượng nhẹ để giảm bớt lực quán tính khi va đập.

Ảnh minh họa

Bình giữ nhiệt là vật dụng hữu ích để bảo vệ sức khỏe của trẻ trong mùa nóng, nhưng chỉ một sơ suất nhỏ trong cách sử dụng cũng có thể biến nó thành món đồ nguy hiểm. Các bậc phụ huynh hãy thay đổi thói quen của con ngay hôm nay để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai. Đương nhiên, người lớn cũng không nên làm điều tương tự với bình giữ nhiệt để đảm bảo an toàn.

Nguồn và ảnh: EBC, Asia Nikkei, Sunday More