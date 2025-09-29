Bé 20 tháng tuổi gặp nạn vì bình nước 10 lít đổ vào người: Cha mẹ cần cảnh giác mọi lúc

Không ít bậc cha mẹ thường nghĩ rằng nguy hiểm trong nhà chỉ đến từ những vật nhỏ bé như ổ điện hở, cạnh bàn nhọn hay đồ chơi cứng... Nhưng thực tế, ngay cả những vật dụng thiết yếu quen thuộc hàng ngày cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với trẻ nhỏ.

Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người thót tim: em bé khoảng 20 tháng tuổi, còn ngồi trong xe tập đi, tò mò lại gần cây nước uống và chẳng may kéo đổ cả bình nước 10 lít xuống người.

Khoảnh khắc em bé bị đổ bình nước 10 lít vào người. (Nguồn:@ksg.rehber)

Nhiều người thường nghĩ rằng, những vật nhỏ như ổ điện, cạnh bàn, hay đồ chơi sắc nhọn mới là "thủ phạm" gây nguy hiểm cho trẻ. Thế nhưng sự việc này đã chỉ ra rằng, ngay cả những đồ dùng thiết yếu trong gia đình - tưởng chừng vô hại, cũng có thể tiềm ẩn rủi ro. Một bình nước nặng hàng chục ký, khi đổ xuống, đủ sức làm trẻ nhỏ bị thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời.

Đoạn clip hiện đã thu hút hơn 7,5 triệu lượt xem và gần 1.000 lượt bình luận. Phần lớn đều bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em bé, đồng thời nhắc nhở các bậc cha mẹ khác cần cảnh giác hơn trong việc sắp xếp đồ đạc trong nhà.

- "Thật sự không nghĩ bình nước cũng có thể gây nguy hiểm như vậy. Từ giờ phải để nơi bé không với tới được".

- "Ôi thương bé quá, như này là cả bình nước đổ lên người rồi, không biết có bị sao không?".

- "Hix, thế này khéo sưng cả đầu lên mất, rồi còn choáng nữa chứ. Khổ thên bé con".

Các chuyên gia Nhi Khoa nhiều lần nhấn mạnh rằng trẻ nhỏ, đặc biệt ở giai đoạn tập đi, rất tò mò và muốn khám phá mọi thứ xung quanh. Chỉ cần một phút lơ là của người lớn, những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Vì thế, việc đảm bảo an toàn trong gia đình không chỉ dừng lại ở việc bịt ổ điện, kê chắn góc bàn, mà còn cần chú ý đến cả những vật dụng tưởng chừng "vô hại" như cây nước, tủ lạnh, quạt máy, hay thậm chí là ghế ngồi.

Sự việc lần này cũng là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh: hãy luôn sát sao quan sát con mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, bố trí lại không gian sống, cố định những vật dụng nặng, nguy hiểm, và tránh để trong tầm với của trẻ nhỏ. Bởi chỉ một phút bất cẩn, hậu quả có thể khôn lường.