Kết cục của 1 gia đình sao Việt từng kiện tụng giờ quá cảm động: Cha mẹ là gương, gương trong thì con soi sáng...

Nhắc đến tranh chấp nuôi con trong showbiz Việt, vụ việc giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc từng gây chú ý hơn cả. Nữ diễn viên từng gửi đơn ra toà để giành quyền nuôi bé Bửu Long, kéo dài hơn 2 năm.

Tháng 3/2021, cô thắng kiện và chính thức được quyền chăm sóc con. Tuy vậy, do dịch Covid-19, bé vẫn sống cùng gia đình nội ở Cần Thơ. Nhật Kim Anh từng nhiều lần lên tiếng tố phía nhà chồng gây khó dễ trong việc được gần gũi con trai. Cô bày tỏ nỗi xót xa khi phải tranh thủ từng khoảnh khắc ít ỏi bên con, thậm chí có lần xuống tận Cần Thơ mà không được gặp.

Sau này, dù đã chuẩn bị phòng riêng để đón con về TP.HCM, Nhật Kim Anh chọn cách không tranh giành nữa, mong con có cuộc sống bình yên.

Hiện tại, có thể thấy hành trình tranh chấp quyền nuôi con ồn ào năm nào của Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc đã khép lại bằng một cái kết khá đẹp.

Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại với ba của con trai, Kim Anh từng nói: "Chúng tôi đã giải quyết được những khúc mắc và giữ mối quan hệ văn minh. Tất cả cũng vì câu nói của con mà chúng tôi thức tỉnh. Con nói, "ba mẹ đừng giành con nữa, con mệt mỏi lắm rồi!".Từ đó, tôi và anh Lộc xác định dồn những điều tốt nhất cho con.

Được biết, nữ diễn viên luôn muốn ở bên con nhiều nhất có thể. Dù bận rộn thế nào, cô cũng sắp xếp thời gian để về với bé vào các ngày đặc biệt, dịp Lễ Tết và cuối tuần. Những lúc đi công tác xa, cô lại gọi video cho con và hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu mà con dành cho mình.

Điều đáng nói là không chỉ với Bửu Lộc, mà cả gia đình chồng cũ cũng dành cho Nhật Kim Anh tình cảm tốt đẹp. Mẹ chồng cũ mới đây còn gửi đặc sản Cần Thơ lên cho cô và cả bé Julia - con gái thứ hai do Nhật Kim Anh sinh bằng IVF, dù bé không phải cháu ruột. Trong các dịp đặc biệt như sinh nhật con trai, lễ Tết, cả gia đình quây quần, nữ diễn viên còn thoải mái để bé Julia gọi bố mẹ chồng cũ là "ông bà nội".

Dù không cùng huyết thống, con gái Nhật Kim Anh được bố mẹ của doanh nhân Bửu Lộc yêu thương như cháu ruột.

Nữ diễn viên: "Ba mẹ chồng của tôi và ba của Tin rất ủng hộ khi mà tôi có bé thứ hai. Thật ra lúc đầu khi có em bé, tôi giấu dữ lắm, không dám chia sẻ. Tôi sợ ba mẹ chồng rồi cả anh Lộc không chấp nhận. Nhưng sau khi mọi người biết rồi thì hết lòng ủng hộ và rất thương tôi. Cả nhà cũng khuyên bảo Tin rất nhiều để con đón nhận việc sẽ có thêm em. Điều đó làm cho tôi rất xúc động".

Sau bao tranh chấp và kiện tụng, cuối cùng cả Nhật Kim Anh và chồng cũ đã chọn cách cư xử văn minh vì con.

Nhật Kim Anh từng thừa nhận: khi cả hai cùng "kéo sợi dây", người ở giữa chịu tổn thương nhiều nhất chính là con trai. Chỉ khi một người chịu buông tay, mối quan hệ mới bớt căng thẳng. Và kết quả là giờ đây, cả cô lẫn Bửu Lộc đều đã tìm thấy sự thoải mái, có thể nói chuyện, trao đổi cởi mở vì lợi ích chung của con.

Sau bao tranh chấp và kiện tụng, cuối cùng cả Nhật Kim Anh và chồng cũ đã chọn cách cư xử văn minh vì con. Họ gác lại cái tôi, chọn đối thoại thay vì đối đầu. Chính sự thay đổi ấy không chỉ giúp bé Tin có tuổi thơ yên bình hơn, mà còn dạy em một bài học quý giá: cách cha mẹ ứng xử là tấm gương để con soi chiếu. Cha mẹ cư xử văn minh, con sẽ học cách trân trọng, tôn trọng và giải quyết mâu thuẫn bằng sự tử tế.

Nói cách khác, cha mẹ là gương, gương trong thì con soi sáng, gương văn minh thì con cũng trưởng thành tử tế. Và có lẽ, kết cục đẹp nhất của một gia đình sau đổ vỡ chính là để con cái cảm nhận được tình yêu và sự bình yên trong hành trình trưởng thành của mình.