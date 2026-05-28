Hà Nội mưa rồi!

Theo tin báo lúc 16h ngày 28/5 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực các phường/xã Phúc Thịnh, Đông Anh, Phù Đổng, Vĩnh Thanh, Việt Hưng... Cơ quan khí tượng nhận định vùng mưa dông có thể tiếp tục mở rộng sang nhiều phường khác thuộc khu vực trung tâm Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1 (Ảnh: NXH)