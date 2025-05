Bầu Đức chết lặng, HAGL xuống hạng bởi Công Phượng bằng kịch bản điên rồ này tại V.League?

Trận hòa 2-2 vào chiều qua (23/5) với CLB Đà Nẵng giúp HAGL thoát khỏi nguy cơ xuống hạng trực tiếp. Tuy nhiên trên lý thuyết, đội bóng này vẫn chưa an toàn.

Mối nguy phải đá play-off vẫn có thể xảy ra với đội bóng của bầu Đức. Và nếu nhìn vào lịch thi đấu ở 2 vòng cuối V.League 2024/25, người hâm mộ HAGL rõ ràng chưa thể sớm yên tâm.

Bầu Đức chắc chắn không muốn thấy cảnh Công Phượng "tiễn" HAGL xuống hạng.

Về lý thuyết, HAGL cần ít nhất 1 trận hòa nữa để chính thức an toàn (do đối đầu trực tiếp với SLNA và Quảng Nam). Tuy nhiên, nếu chủ quan và không may sảy chân, họ hoàn toàn có thể tự đưa mình vào thế khó.

Và khi đã phải góp mặt ở trận play-off sống còn với đội á quân giải hạng Nhất (nhiều khả năng là CLB Bình Phước), chỉ một sai lầm thôi cũng có thể khiến HAGL phải ôm hận. Và sẽ càng đau đớn hơn với người hâm mộ đội bóng này khi phía bên kia chiến tuyến lại là đội bóng của Công Phượng, ngôi sao từng khiến họ yêu mến HAGL suốt bao năm qua.

Mùa này, HAGL từng đối đầu với CLB Bình Phước tại Cúp Quốc gia. Khi ấy, Công Phượng chính là cầu thủ mở tỉ số, khiến đội chủ sân Pleiku phải rất vất vả mới có được bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó, hai đội bước vào loạt đá luân lưu may rủi và HAGL giành chiến thắng.

Cần nhớ rằng nếu tái đấu với Bình Phước tại trận play-off, HAGL cũng sẽ tiếp tục không được sử dụng ngoại binh như khi chạm trán đối thủ này tại Cúp Quốc gia. Và khi ấy, thử thách một lần nữa sẽ lại đến.