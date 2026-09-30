Bắt sống trăn khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95 kg

Con trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95 kg, được người dân phát hiện gần con mương ở làng.

Theo Times of India, các nhân viên lâm nghiệp đã giải cứu một con trăn đá dài 3,6 mét sau khi người dân phát hiện nó gần một con mương ở làng Dhureri thuộc huyện Barnagar, quận Ujjain, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 24/9. Con trăn đã nuốt chửng một con vật hoang dã.

Con trăn khổng lồ nặng hơn 95kg. Ảnh: TOI

Trưởng nhóm cứu hộ động vật hoang dã Madan Maure và 5 thành viên đã giải cứu con trăn khỏi cống thoát nước nối liền với sông Chambal gần Ingoria Tappa, cách Ujjain khoảng 18 km.

Các quan chức tin rằng con trăn có thể đã săn một con bê linh dương hoặc lợn rừng gần đó vì không có báo cáo nào về việc gia súc bị mất tích trong làng.

Con trăn đã được đưa đến bệnh viện công vào sáng ngày 24/9 để bác sĩ thú y Mukesh Jain khám.

Ông cho biết, con trăn đực nặng hơn 95 kg và cuộc kiểm tra thể chất chi tiết không phát hiện bất kỳ vết thương hay trầy xước nào trên cơ thể nó.

Các bác sĩ thú y nhận thấy con trăn hoàn toàn khỏe mạnh và cho phép thả nó về tự nhiên ngay lập tức. Sau đó, nó được thả vào khu rừng phía sau nhà nghỉ Kheoni trong Khu bảo tồn động vật hoang dã Kheoni ở huyện Dewas.