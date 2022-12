Bắt quản lý lễ tân khách sạn chuyên bán cần sa cho khách nước ngoài

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 22/12, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng bất ngờ ập vào chung cư Bắc Mỹ An (đường An Thượng 9, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), bắt quả tang Minh đang mua bán cần sa.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật khoảng 0,6 kg cần sa, 1 cân điện tử, 1 điện thoại cùng một số tang vật khác có liên quan. Qua test nhanh, Minh dương tính với chất ma túy (loại cần sa).

Đối tượng Chu Quảng Bình Minh.



Bước đầu, Minh khai nhận, số cần sa trên do Minh cất giấu để bán lại, chủ yếu bán cho người nước ngoài cư trú trên địa bàn phường Mỹ An thông qua các trang mạng xã hội.



Theo Minh, năm 2015 thanh niên này từ Hà Nội vào Đà Nẵng để học đại học. Năm 2019, Minh ra trường, ở lại Đà Nẵng lập gia đình và lập nghiệp bằng nghề quản lý lễ tân khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Năm 2020, Minh bắt đầu sử dụng cần sa.

Số cần sa tang vật bị thu giữ.

Nhận thấy khách lưu trú tại khách sạn nơi mình làm việc thường xuyên hỏi mua ma túy, đặc biệt là du khách nước ngoài có nhu cầu mua cần sa, nên Minh tiếp tay.



Ban đầu, Minh giới thiệu cho khách chỗ quen hay mua cần sa sử dụng. Sau đó, tham lợi nhuận cao, Minh tự mua số lượng lớn cần sa về rồi phân thành nhiều gói nhỏ, bán lại cho khách.

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.