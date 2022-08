Bắt quả tang 43 nam, nữ bay lắc trong quán karaoke

Kiểm tra đột xuất 2 phòng hát của quán karaoke Ruby KTV (thuộc khu 2, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ) Công an bắt quả tang 43 thanh niên đang tụ tập bay lắc.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Mạnh (24 tuổi, ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) và Vũ Cao Kiên (24 tuổi, ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Mạnh bị điều tra thêm tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 21/8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an huyện Quế Võ kiểm tra đột xuất 2 phòng hát của quán karaoke Ruby KTV, thuộc khu 2, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ và bắt quả tang 43 thanh niên đang tụ tập bay lắc. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy có 29 người dương tính với ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 0,1 gram ma túy.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an xác định, mỗi khi khách hàng có nhu cầu bay lắc, chủ quán Lê Văn Mạnh sẽ bố trí phòng hát và đưa ma túy cho nhân viên dịch vụ của quán Lê Cao Kiên bán cho khách kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.