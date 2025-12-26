Bắt nữ giám đốc bị tố lừa đảo, chiếm đoạt 166 tỷ đồng của 249 người

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt Đoàn Uyên Thao (nữ áo khoác đen). Ảnh: Bộ Công an.

Theo điều tra ban đầu, Thao là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến, địa chỉ tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột. Từ năm 2020 đến năm 2024, Thao sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động nhận tiền gửi của nhiều cá nhân với mức lãi suất đưa ra từ 0,6% đến 1,5%/tháng, bằng hình thức gửi không kỳ hạn, được rút linh hoạt theo nhu cầu.

Khi nhận tiền bà Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến. Từ đó, để các nạn nhân tin tưởng gửi tiền vào công ty đầu tư kinh doanh, sinh lãi. Sau khi nhận tiền, bà Thao chủ yếu sử dụng để trả tiền gốc và lãi khi người dân có nhu cầu đến rút tiền. Tức là "lấy của người trước trả cho người sau", tạo cảm giác hoạt động gửi tiền có lãi, thanh toán sòng phẳng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn và làm việc với 249 cá nhân tố cáo Công ty Hoàng Quyến có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi như trên.

Qua làm việc, bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ, vào năm 2024, mặc dù công ty Hoàng Quyến đã mất năng lực tài chính, không có khả năng thanh toán nợ, có nguy cơ phá sản nhưng Thao vẫn tạo vỏ bọc năng lực kinh tế, sở hữu nhiều tài sản, kho nông sản lớn, đưa ra thông tin gian dối về việc gửi tiền sẽ được thanh toán tiền lãi từ 0,7% đến 1%/tháng để 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tin tưởng gửi hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Thao dùng để thanh toán tiền gốc và lãi cho những người gửi tiền trước đó.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý Đoàn Uyên Thao theo quy định của pháp luật.