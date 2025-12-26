Giám đốc công an tỉnh và hàng trăm cảnh sát đột kích 2 địa điểm, bắt giữ Nguyễn Chí Tần và 38 người

Công an tỉnh Gia Lai chiều 26/12 cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt xóa đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn tại thôn Phú Lạc (xã Bình An) và thôn Vĩnh Lộc (xã Tây Sơn) do đối tượng Nguyễn Chí Tần cầm đầu.

Theo đó, lúc 02h00’, ngày 25/12/2025, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị đồng loạt kiểm tra tại 02 điểm khai thác cát trái phép tại thôn Phú Lạc, xã Bình An và thôn Vĩnh Lộc, xã Tây Sơn thuộc tỉnh Gia Lai.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn (bên trái) kiểm tra thông tin cá nhân của các đối tượng tham gia khai thác cát trái phép bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Gia Lai

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 11 ô tô tải Ben, 04 máy đào, 03 ô tô con, 03 xe máy, 29 điện thoại di động, 08 bộ đàm, tạm giữ 39 đối tượng, 410 m3 cát cùng một số tang vật khác.

Cụ thể, trên Báo Gia Lai cho hay, tại điểm khai thác cát trái phép ở thôn Vĩnh Lộc, lực lượng chức năng thu giữ 21 điện thoại di động, 6 xe tải ben hiệu Chiến Thắng, 3 ô tô con, 3 xe máy và khoảng 150 m³ cát; đồng thời tạm giữ 25 người để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Trong khi đó, tại điểm khai thác cát trái phép ở thôn Phú Lạc, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 8 bộ đàm, 8 điện thoại di động, 5 xe tải ben hiệu Chiến Thắng, 2 máy cày tự chế, 3 máy đào, 1 xe tải kéo chở máy đào, khoảng 110 m³ cát; tạm giữ 14 người có liên quan.

Lực lượng Công an bảo vệ hiện trường vụ việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bình An - Ảnh: Công an Gia Lai

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ quá trình điều tra, xử lý theo pháp luật - Ảnh: Công an Gia Lai

Mở rộng kiểm tra, Ban Chuyên án tiếp tục phát hiện thêm khoảng 150 m3 cát đang được tập kết tại khu vực cách hiện trường khoảng 1 km, nghi liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép nêu trên.

Ngay trong ngày 25/12, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Viện KSND tỉnh khẩn trương thực hiện các lệnh khám xét nơi ở, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến các điểm khai thác cát trái phép này.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Ban Chuyên án 1225K tiếp tục đấu tranh mở rộng, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, không để tình trạng khai thác cát trái phép tái diễn, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.