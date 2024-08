Bắt nhóm thanh niên 'chặt' biển số xe của người đi đường rồi lên mạng khoe chiến tích

Trước đó, Công an huyện Lục Ngạn nhận được trình báo của công dân về việc, trên địa bàn xã Phong Vân, Phì Điền có khoảng 8 đối tượng điều khiển xe mô tô đi với tốc độ cao áp sát xe mô tô người đi đường để đập vào phần đuôi xe mô tô và chiếm đoạt phần nhựa đuôi xe gắn biển kiểm soát . Hai trường hợp bị chiếm đoạt, bị hại không biết nhóm đối tượng ở đâu, không rõ biển số xe đối tượng và khu vực xảy ra vụ việc không có camera.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn đã phân công Đội Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an xã Phì Điền, Công an xã Phong Vân, Công an xã Biên Sơn khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh làm rõ nhóm đối tượng và nội dung vụ việc.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp công tác của lực lượng công an, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã làm rõ và tạm giữ các đối tượng gây ra 2 vụ việc trên .

Ngày 22/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 đối tượng , gồm: V.V.Đ (SN 2006) , C.T.Q (SN 2006) và L.V.B (SN 2006) cùng trú tại xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn; đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng về tội “Cướp tài sản”. Đáng chú ý là các đối tượng này còn rất trẻ, học theo xu hướng trên mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.