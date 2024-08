Hai nhóm thanh niên Hà Nội cầm hung khí đi hỗn chiến, bắt "đối thủ" quỳ để quay clip

Ngày 6/8 Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố các nhóm thanh niên cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Theo điều tra, do có mâu thuẫn nợ nần, tối ngày 04/7, N.T.H (SN 2007) và B.Th.Tr (SN 2007) đều có HKTT tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông đã tập hợp 1 nhóm thanh niên gồm 16 người, trong đó có Phùng Trung Nghĩa (SN 2006; quê Tuyên Quang), cầm theo hung khí là các tuýp sắt dài để hẹn gặp, đánh nhau với nhóm của V.T.N (SN 2006; thường trú Hai Bà Trưng, HN) tại KĐT Geleximco thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Khi đến điểm hẹn, thấy nhóm của V.T.N đang ngồi trong quán nhậu, nhóm của H đã điều khiển xe máy, cầm hung khí, diễu hành, hò hét, chửi bới và bấm còi inh ỏi, đi nhiều vòng quanh tuyến đường đi qua quán.

Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng - Ảnh: CA Hà Nội

Lúc này, H.Q.Đ (SN 2006; trú An Thượng, Hoài Đức) đang ngồi uống bia cùng V.T.N, đã gọi điện cho em trai là H.Q.T (SN 2009) ra đánh nhau. T đồng ý rồi rủ thêm L.Đ.M (SN 2007; trú An Khánh) cùng đi. Hai đối tượng điều khiển xe máy mang theo 01 két vỏ chai bia đến gần quán thì bắt gặp nhóm H liền lấy vỏ chai ném rồi quay xe bỏ chạy. Sau đó, nhóm của H đi vào quán rồi đánh V.T.N. Gây án xong, nhóm của H vứt hung khí rồi đi về.

Còn 2 thiếu niên H.Q.T và L.Đ.M mang theo số vỏ chai bia còn lại đi vào đường Lê Trọng Tấn thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thì bị T.V.V (SN 2007; trú Dương Nội, Hà Đông) và N.Đ.H (SN 2008, trú Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm) cầm dao đuổi theo. Hai xe rượt đuổi nhau đến xã La Phù, huyện Hoài Đức thì T và M bị ngã xe.

Hai đối tượng T.V.V và N.Đ.H - Ảnh: CA Hà Nội

T bị T.V.V và N.Đ.H dùng dao chém nhiều nhát vào tay. Sau đó, hai đối tượng bắt T quỳ để quay video rồi dùng dao chặt đứt biển kiểm soát của xe máy do T điều khiển, để mang về làm chiến tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Hoài Đức đã khẩn trương tiến hành điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan. Đến ngày 12/07, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.V.V, N.Đ.H về tội danh "Cướp tài sản"; Phùng Trung Nghĩa, B.T.Tr, V.T.N, L.Đ.M về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.