Bắt Nguyễn Thị Như Rin - nữ quái mạo danh “cán bộ thanh tra”

Công an TP Đà Nẵng ngày 25/4 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Như Rin (39 tuổi), trú xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 7/2023, Nguyễn Thị Như Rin đưa ra nhiều thông tin gian dối như tự giới thiệu “là cán bộ thanh tra chống tham nhũng trực thuộc Trung ương”, có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp cao tại thành phố Đà Nẵng và có khả năng làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… để bà Phan Thị H. (trú tại Đà Nẵng) tin tưởng.

Đối tượng Nguyễn Thị Như Rin - Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau khi gợi ý và được bà H. đồng ý đưa trước 25 triệu đồng cùng toàn bộ hồ sơ thửa đất ở quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) để Rin làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối tượng đã nhiều lần sử dụng các số điện thoại không chính chủ mạo danh lãnh đạo thành phố nhắn tin hứa hẹn để nạn nhân tin tưởng và tiếp tục đưa tiền. Theo đó, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, bà H. nhiều lần đưa tiền mặt cho Nguyễn Thị Như Rin với tổng số tiền 900 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của nạn nhân, Rin tiêu xài cá nhân và đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả. Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định, hành vi của Nguyễn Thị Như Rin có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4 Điều 174 của Bộ luật hình sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.