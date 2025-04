Bắt nhóm giật tài sản hơn 130 triệu đồng

Ngày 24/4, Công an xã Tân Hội (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang ) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang bắt được nhóm đối tượng cướp giật tải sản người đi đường qua địa bàn.

Ba đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của cặp vợ chồng đi xe máy. Ảnh do camera người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 15/4, ông N.V.D. (SN 1975, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang) chở vợ lưu thông trên Tỉnh lộ 961 (đoạn qua xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp), bất ngờ bị 3 thanh niên đi xe máy không rõ biển số áp sát giật túi xách rồi bỏ chạy.

Trong túi xách có điện thoại, trang sức vàng và tiền mặt, tổng giá trị khoảng 130 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Hội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Kiên Giang) rà soát hình ảnh từ camera an ninh , nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn của nhóm nghi phạm tại một nhà trọ ở TP. Rạch Giá (Kiên Giang), nên tiến hành bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: N.H.K. (SN 2008), L.T.T. (SN 2008), và D.L.G.H. (SN 2007), cùng quê Kiên Giang.

Các đối tượng T., H. và K. (từ trái qua phải). Ảnh Hồng Phát.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 khai nhận, thời điểm trên khi phát hiện đôi vợ chồng mang túi xách màu vàng nghi có tài sản, đã bám theo đoạn đường dài. Khi đến khu vực vắng, H. điều khiển xe, chở T. và K. áp sát, K. ra tay giật túi xách, rồi tăng ga bỏ trốn.