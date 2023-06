Bất ngờ việc làm ăn của doanh nghiệp cấp điện cho Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

Đi thụt lùi

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán: QTP) là đơn vị vận hành 2 nhà máy điện Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2 với tổng công suất là 1.200 MW. Nhiệt điện Quảng Ninh phụ trách cung cấp điện cho khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với sản lượng điện sản xuất trung bình năm ở mức 7,2 tỷ kWh/năm.

Trong quý I năm nay, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận mức doanh thu đạt 2.995 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 152 tỷ đồng, xấp xỉ 42% so với cùng kỳ 2022. Sản lượng điện thấp và chi phí nhiên liệu tăng là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận trong kỳ giảm.

Trong quý IV/2022, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu đạt gần 2.262 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 25 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 18,4% về còn 3,9%.

Luỹ kế cả năm 2022, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu đạt 10.417 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 770 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Nhiệt điện Quảng Ninh giảm 9,7% so với đầu năm, về mức 8.048 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 4.241 tỷ đồng, chiếm 52,7% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.514 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Vào ngày 15/6, Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua các nội dung quan trọng. Theo đó, năm nay Nhiệt điện Quảng Ninh đặt kế hoạch sản lượng điện sản xuất đạt 7,5 tỷ kWh và sản lượng điện bán ở mức đạt 6,8 tỷ kWh. Tổng lợi nhuận trước thuế ở mức 463 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 440 tỷ đồng, giảm hơn 42% so với thực hiện năm 2022.

Đáng chú ý, Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ đầu tư xây dựng 13 dự án với tổng giá trị gần 213 tỷ đồng, trong đó hơn 131 tỷ đồng thuộc nhu cầu vốn đầu tư giải ngân cho dự án Nhà máy điện Quảng Ninh 2. Công ty có kế hoạch mua sắm tài sản cố định sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2023 với giá trị gần 189 tỷ đồng.

Hiện nay, Nhiệt điện Quảng Ninh đã hoàn thành ký kết các hợp đồng mua bán than năm 2023 với các nhà cung cấp vào tháng 12/2022. Cụ thể, hợp đồng mua than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ở mức 3 triệu tấn và hợp đồng mua than với Tổng Công ty Đông Bắc ở mức 900.000 tấn.

Chuẩn bị cho mùa khô thế nào?

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, trong thời điểm hiện tại, các tổ máy được huy động phát tối đa hết công suất. Lực lượng vận hành được bố trí trực vận hành theo chế độ 3 ca 5 kíp, tập trung bám sát thiết bị, tăng cường công tác kiểm tra thiết bị để kịp thời phát hiện xử lý khiếm khuyết, tiềm ẩn gây sự cố làm giảm công suất của tổ máy.

Trong tháng 5/2023, sản lượng điện sản xuất của Nhiệt điện Quảng Ninh đạt hơn 806 triệu kWh, vượt 34,6 triệu kWh so với kế hoạch của tháng.

Nhiệt điện Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp than, đảm bảo cấp đủ than theo kế hoạch sản xuất điện, duy trì tồn kho than ở mức hợp lý vào từng thời điểm. Các khâu phối hợp về sửa chữa bảo dưỡng, cung cấp nguyên liệu, vật tư thiết bị… được các bộ phận trong công ty phối hợp chặt chẽ, đảm bảo sẵn sàng cao nhất cho công tác phát điện các tháng mùa khô năm 2023.

Lũy kế sản lượng điện sản xuất của công ty từ đầu năm đến hết ngày 31/5 là 3.383 triệu kWh, vượt 3% so với kế hoạch được giao.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm, về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch thực hiện 7 tháng cuối năm 2023, công ty tiếp tục đảm bảo tính khả dụng cao các tổ máy, vận hành các tổ máy an toàn, liên tục và tham gia tích cực, hiệu quả thị trường phát điện, đẩy nhanh các bước chuẩn bị nhằm đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa lớn tổ máy 2 đúng tiến độ kế hoạch.

Trong kế hoạch năm 2023, công ty đặt mục tiêu phấn đấu với mức sản lượng sản xuất trên 7,5 tỷ kWh, tương ứng với sản lượng điện thương phẩm 6,8 tỷ kWh, góp phần cung ứng đủ điện cho hệ thống điện quốc gia.

Hồi giữa tháng 2 năm nay, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh công bố thông tin nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, Nhiệt điện Quảng Ninh bị xử phạt hành chính hơn 14 triệu đồng. Đồng thời, công ty bị buộc nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước hơn 72 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế hơn 24 triệu đồng. Tổng số tiền khắc phục về thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp hơn 110 triệu đồng.