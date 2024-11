Công ty Vàng bạc đá quý SJC làm ăn ra sao khi 6 người bị khởi tố?

Ngày 9/11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an - đã thông báo về quyết định khởi tố một vụ án tham ô và lạm dụng chức vụ xảy ra tại Công ty SJC. Quyết định này được đưa ra bởi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vào ngày 16/9.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can với các tội danh "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ". Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các bị can đã lợi dụng chương trình bình ổn giá vàng để lập khống chứng từ, từ đó chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an hiện vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ để truy thu toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.