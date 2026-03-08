Bất ngờ nhận 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm, người phụ nữ làm ngay một điều

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 5/3/2026, chị Trần Thị Mỹ Dung (sinh năm 1982, trú tại thôn Tân Thành, xã Kỳ Anh) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân được cộng thêm 1,3 tỷ đồng từ một người lạ. Nhận thức rõ đây là sự cố giao dịch và thấu hiểu sự lo lắng tột độ của người vừa mất tiền, chị Dung đã chủ động đến trụ sở Công an xã Kỳ Anh ngay trong buổi chiều để trình báo sự việc và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm người gửi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Anh đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra. Cơ quan công an đã xác minh và liên hệ được với chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Hà Thị Minh (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh).

Công an xã Kỳ Anh hỗ trợ các thủ tục cần thiết để chị Dung chuyển trả lại toàn bộ số tiền 1,3 tỷ đồng cho chị Minh.

Sau khi liên hệ thành công, Công an xã Kỳ Anh đã mời hai bên đến trụ sở làm việc và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, chị Dung đã trực tiếp chuyển hoàn toàn bộ số tiền 1,3 tỷ đồng về lại tài khoản của chị Minh.

Nhận lại được số tiền lớn tưởng chừng đã mất, chị Hà Thị Minh vô cùng xúc động. Chị gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lòng trung thực, không tham của rơi của chị Trần Thị Mỹ Dung cũng như sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Kỳ Anh. Sự việc khép lại tốt đẹp đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về sự tử tế, trách nhiệm trong cộng đồng, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc người dân tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng.

Cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo: Người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trực tuyến cần đặc biệt cẩn trọng, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin tên tài khoản người nhận và số tiền trước khi bấm xác nhận nhằm tránh những sự cố nhầm lẫn đáng tiếc.