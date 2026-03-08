Đừng bao giờ đặt nồi chiên không dầu ở 2 vị trí này

Nồi chiên không dầu đã trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều căn bếp tại Việt Nam. Chúng có giá phải chăng, dễ sử dụng và là một trong những đồ gia dụng được ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, chúng cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ gây cháy.

Brian Michie, Giám đốc điều hành của SBS Limited – công ty chuyên về giải pháp phòng cháy chữa cháy tại Anh – cho biết ông đã tận mắt chứng kiến hậu quả khi các nguy cơ cháy nổ không được chú ý đúng mức. Theo ông, bản thân nồi chiên không dầu không phải là thiết bị nguy hiểm, nhưng những sai lầm trong quá trình sử dụng và bảo dưỡng lại có thể gây rủi ro.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là cắm nồi chiên vào ổ cắm kéo dài.

Brian cho biết: “Nồi chiên không dầu tiêu thụ lượng điện khá lớn. Trong khi đó, ổ cắm điện kéo dài thường không được thiết kế để chịu tải điện cao trong thời gian dài. Khi bị quá tải, chúng sinh nhiệt và nhiệt ở những vị trí không phù hợp chính là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.”

Vì vậy, an toàn nhất là cắm nồi chiên trực tiếp vào ổ điện trên tường thay vì ổ cắm kéo dài.

Ngoài ra, chuyên gia cũng cảnh báo về vị trí không nên đặt nồi chiên không dầu.

2 vị trí không nên đặt nồi chiên không dầu

Một sai lầm khác là không chừa đủ không gian xung quanh nồi chiên. Do thiết bị này hoạt động bằng cách luân chuyển luồng không khí nóng với tốc độ cao, nên cần có khoảng trống để tản nhiệt.

Cần lưu ý đến vị trí đặt nồi chiên không dầu.

Đầu tiên, chuyên gia nói không nên đặt nồi chiên không dầu ở góc bếp.

Nếu đặt nồi sát tường hoặc nhét vào góc bếp, nguy cơ cháy có thể tăng lên. Brian giải thích: “Nhiều người không biết rằng các khe thông gió ở phía sau và hai bên nồi chiên cần có không gian thoáng xung quanh. Chỉ vài centimet khoảng cách thôi cũng có thể tạo ra khác biệt lớn về mức độ an toàn khi thiết bị hoạt động.”

Thứ hai, bạn không nên đặt nồi chiên không dầu ngay dưới sát tủ bếp, kệ bếp. Lý do là phía trên nồi cũng cần có khoảng trống.

Nếu đặt nồi chiên ngay dưới tủ bếp mà không có đủ khoảng cách, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro. Brian nói: “Nhiệt bốc lên trực tiếp vào tủ bếp hoặc mặt dưới của kệ là nguy cơ cháy mà nhiều gia đình thường bỏ qua. Nếu không có đủ khoảng trống phía trên nồi chiên, thì không nên đặt thiết bị ở vị trí đó.”

Một trong những lý do khiến nồi chiên không dầu được ưa chuộng là sự tiện lợi. Tuy nhiên, dù dễ sử dụng hơn lò nướng truyền thống, nồi chiên không dầu lại cần được vệ sinh thường xuyên hơn để giảm nguy cơ cháy.

Dầu mỡ và vụn thức ăn có thể tích tụ nhanh chóng, và cháy do dầu mỡ là nguy cơ nghiêm trọng.

Brian khuyến cáo: “Giỏ chiên nên được vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Khu vực thanh nhiệt cũng cần được kiểm tra và lau sạch thường xuyên.”

Ngoài ra, không nên cho quá nhiều thực phẩm vào giỏ chiên, ngay cả khi bạn đang rất đói.

Brian giải thích: “Khi giỏ chiên quá đầy, không khí nóng sẽ không thể lưu thông đúng cách. Điều đó khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn và nóng hơn so với thiết kế ban đầu. Vì vậy, hãy chia thực phẩm thành nhiều mẻ khi cần.”

Cuối cùng, không bao giờ để nồi chiên hoạt động mà không có người trông coi. Bạn sẽ không rời khỏi nhà khi đang đun chảo dầu sôi trên bếp, và điều tương tự cũng áp dụng với nồi chiên không dầu.

Việc ở gần thiết bị là rất quan trọng để có thể xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố.

Brian nhấn mạnh: “Không nên để bất kỳ thiết bị nấu nướng nào hoạt động mà không có người giám sát. Đặc biệt với nồi chiên không dầu – thiết bị hoạt động ở nhiệt độ cao và có thể phản ứng rất nhanh khi dầu mỡ tích tụ hoặc khe thông gió bị tắc. Hãy ở gần, và nếu cần rời khỏi bếp, hãy tắt thiết bị.”