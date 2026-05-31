Bất ngờ kiểm tra dãy trọ ở phường đông dân nhất TPHCM, phát hiện 2 người dương tính ma túy

Kiểm tra hàng trăm người lưu trú tại các khu nhà trọ, Công an phường Dĩ An phát hiện 2 trường hợp dương tính ma túy, tiếp tục điều tra xử lý

Ngày 31-5, Công an phường Dĩ An (TPHCM) cho biết trong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, đơn vị đã tổ chức kiểm tra hành chính nhiều cơ sở kinh doanh nhà trọ và rà soát ma túy đối với hàng trăm người đang lưu trú trên địa bàn.

Công an phường Dĩ An kiểm tra khu nhà trọ. Ảnh: Công an phường Dĩ An

Qua kiểm tra vào ngày 29-5, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an phường Dĩ An đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Song song với công tác kiểm tra, lực lượng công an còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống tội phạm, hướng dẫn người dân nhận diện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công an phường Dĩ An ghi nhận các kết quả xét nghiệm. Ảnh: Công an phường Dĩ An

Công an phường Dĩ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng, không thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo ghi nhận, kế hoạch kiểm tra, rà soát và đấu tranh với tội phạm ma túy của Công an phường Dĩ An nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân địa phương.

Đáng chú ý, trong năm 2026, địa phương đang triển khai xây dựng 6 khu phố không ma túy gồm Bình Đường 1, Bình Minh 1, Bình Minh 2, Nhị Đồng 2, Thắng Lợi 2 và Đông Chiêu. Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Thời gian tới, Công an phường Dĩ An sẽ tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát trong cộng đồng, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân.

Phường Dĩ An hiện là địa phương có dân số đông nhất TPHCM với hơn 234.000 người. Phần lớn cư dân là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn.