Bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Tuyên SN 1972

CA TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Tuyên về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 5/10, Công an TP Hà Nội cho biết ngày 24/9, Công an xã Tây Phương, TP Hà Nội đã xét nghiệm mẫu nước tiểu P.V.N (SN 1968, trú tại: thôn Hữu Bằng 1, xã Tây Phương, Hà Nội) và P.K.B (SN 1977, trú tại thôn Bùng, xã Tây Phương, Hà Nội) cho kết quả dương tính với ma túy Heroin.

Theo đó, hai đối tượng khai nhận ngày 22/9 đã mua ma tuý Heroin của Nguyễn Thị Tuyên (SN 1972, trú tại: thôn Bùng, xã Tây Phương, TP Hà Nội) để sử dụng.

Chân dung Nguyễn Thị Tuyên. Ảnh: CA HN

Ngay sau đó, Công an xã Tây Phương đã triệu tập Nguyễn Thị Tuyên đến trụ sở đơn vị để làm việc. Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Tuyên về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự.