Tất cả người dân chưa có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý tin vui mới nhất từ tháng 10

Đây là tin vui lớn áp dụng từ ngày 5/10.

Hệ thống chính sách an sinh xã hội Việt Nam đã chính thức bước vào đợt điều chỉnh diện rộng từ đầu tháng 10/2026 khi các nghị định mới của Chính phủ đồng loạt đi vào cuộc sống. Đợt điều chỉnh này nâng cao mức hỗ trợ trực tiếp cho hơn 2,5 triệu người cao tuổi diện hưu trí xã hội, người khuyết tật các cấp độ và thân nhân người có công với cách mạng, đồng thời áp dụng chính sách truy lĩnh từ ngày 1/7/2026.

Trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng/tháng cho khoảng 2,5 triệu người cao tuổi

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Từ ngày 5/10/2026, Nghị định số 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng (tăng 40.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng 8%). Đây là khoản trợ cấp an sinh dành cho những người cao tuổi không có lương hưu hoặc không nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, được kế thừa và vận hành theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cùng Nghị định 176/2025/NĐ-CP.

Hai nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách này gồm:

Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế