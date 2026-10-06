Kỳ lạ doanh nghiệp doanh thu bằng 0 nhưng vẫn báo lãi hàng tỷ đồng

Không ghi nhận một đồng doanh thu bán hàng hay cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2026, CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (DST) vẫn báo lãi gần 1,9 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính bán niên 2026 của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (mã chứng khoán: DST) cho thấy một bức tranh khá đặc biệt.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này không ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Điều này đồng nghĩa hoạt động kinh doanh cốt lõi gần như không tạo ra nguồn thu trong kỳ.

Tuy vậy, DST vẫn kết thúc nửa đầu năm với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,9 tỷ đồng - điều giúp công ty vẫn có lãi nằm ở hoạt động tài chính.

Theo BCTC, DST ghi nhận nguồn thu từ các khoản như lãi tiền gửi, lãi cho vay và cổ tức được chia. Đây trở thành nguồn thu chính bù đắp chi phí hoạt động trong bối cảnh doanh thu bán hàng bằng 0.

Câu chuyện này thực tế không chỉ xuất hiện trong năm nay.

Năm 2025, DST cũng không phát sinh doanh thu nhưng vẫn báo lãi ròng khoảng 2,2 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi, cho vay và cổ tức. Sang quý I/2026, tình trạng này tiếp tục lặp lại: Công ty chưa có doanh thu thuần nhưng vẫn duy trì lợi nhuận nhờ hoạt động tài chính.

Nói cách khác, ít nhất trong nhiều quý gần đây, lợi nhuận của DST không đến từ việc bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ theo hoạt động cốt lõi, mà phụ thuộc đáng kể vào việc sử dụng nguồn tiền của doanh nghiệp cho các hoạt động tài chính.

Tiền thân là doanh nghiệp sách giáo khoa

DST hiện mang tên CTCP Đầu tư Sao Thăng Long, nhưng doanh nghiệp có lịch sử khá khác so với cái tên hiện tại.

Tiền thân của công ty là Phòng sách giáo khoa trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định. Sau đó đơn vị này chuyển thành CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định, chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ cuối năm 2004 và từng là công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hoạt động truyền thống của doanh nghiệp xoay quanh kinh doanh sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị đồ dùng dạy học và văn phòng phẩm. Hiện DST vẫn giới thiệu hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh sách giáo khoa, với thế mạnh là sách tham khảo và văn phòng phẩm.

Sau nhiều lần thay đổi, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Đầu tư Sao Thăng Long. Vốn điều lệ hiện ở mức khoảng 323 tỷ đồng.

Từng đặt mục tiêu doanh thu 50 tỷ đồng cho năm 2026

Điều đáng chú ý là dù liên tục không ghi nhận doanh thu trong các quý gần đây, DST vẫn đặt kế hoạch kinh doanh khá cao cho năm 2026.

Theo tài liệu doanh nghiệp công bố, DST đặt mục tiêu 50 tỷ đồng doanh thu và gần 7,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm nay. Mục tiêu doanh thu cao gấp nhiều lần kết quả thực hiện của năm 2025.

Tuy nhiên, sau nửa năm, phần doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn đang ở mức 0 đồng.