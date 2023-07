Bắt kẻ giết người, cướp tài sản ở Nghệ An rồi bỏ trốn vào miền Nam

Ngày 27/7, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Trần Văn Năng - đối tượng đã thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Trần Văn Năng bị bắt

Trước đó, ngày 15/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An nhận được tin báo bà P.T.H. (SN 1969), trú tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ tử vong trong phòng ngủ, trên người và sàn nhà có nhiều vết máu. Qua kiểm tra tài sản trong nhà, người thân bà H. còn phát hiện bị mất một xe máy, 2 điện thoại di động của bà H. và một số tài sản khác.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Tân Kỳ là Trần Văn Năng (SN 1962), trú tại xã Nhân Hoà, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sau khi gây án, Trần Văn Năng đã lấy xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Tang vật vụ án (Ảnh: CANA)

Ngày 19/7, sau thời gian làm tốt công tác nắm tình hình và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an Nghệ An đã vào TP.HCM để phối hợp các cơ quan liên quan bắt giữ Trần Văn Năng khi đang lẩn trốn ở đây. Ban chuyên án thu giữ toàn bộ số tài sản mà Trần Văn Năng đã lấy của nạn nhân sau khi gây án.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố Trần Văn Năng về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” để xử lý theo quy định của pháp luật.