Tài xế phê ma tuý tông 5 người thương vong ở Huế từng đi tù vì tội giết người

Liên quan đến vụ tài xế phê ma tuý lái xe biển Lào tông 5 người thương vong, trưa 25/7, lái xe Phạm Văn Quang SN 1995, trú tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, TP Huế) khai nhận, điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe. Chiếc xe ô tô biển Lào mà Quang điều khiển rồi gây tai nạn cũng là chiếc xe cũ, có một thời gian dài không sử dụng và là của người quen của Quang hiện sinh sống ở đường Lê Ngô Cát (TP Huế).

Qua điều tra ban đầu, tối 24/7, Quang đến nhà người quen nói trên và nói là đang đi tìm việc làm, xin ở lại. Tại đây, khi người quen của Quang đi ngủ thì Quang tự ý vào gara đỗ xe của người quen này và thấy chìa khóa cắm trên xe nên tự ý lái xe đi.

Phạm Văn Quang từng bị kết án 17 năm về tội giết người và mới được mãn hạn tù vào tháng 1/2023 (Ảnh: Nguyễn Vương)

Đáng chú ý, thông tin PV VTC News có được, trước khi gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng kể trên, Quang từng đi tù về tội giết người với bản án 17 năm và mới được mãn hạn tù vào tháng 1/2023.

Cụ thể, Quang và Nguyễn Bi là bạn bè cùng sinh sống tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (nay là TP Huế, Thừa Thiên - Huế).

Giữa năm 2011, Bi và Quang có cãi vã rồi phát sinh mâu thuẫn. Đầu năm 2012, Quang vào TP. HCM làm công nhân may tại quận Gò Vấp thì gặp Bi cũng làm việc tại đây. Tối 7/4/2012, trong lúc ngồi uống bia với Nguyễn Đức Lộc (SN 1993, trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế - người làm cùng công ty) thì Quang kể cho Lộc nghe về mâu thuẫn giữa Bi và Quang lúc còn ở quê và rủ Lộc đánh Bi trả thù thì Lộc đồng ý.

Lộc đi đến chợ mua một con dao đưa cho Quang rồi cả hai đến công ty tìm Bi. Khi thấy Bi đang ngồi cùng nhóm bạn trước cổng, Quang gọi Bi, rồi bất ngờ dùng dao đâm khiến Bi chết trên đường đi cấp cứu. TAND TP. HCM tuyên phạt Phạm Văn Quang 17 năm tù, Nguyễn Đức Lộc 15 năm tù về tội “Giết người”. Quang chấp hành hình phạt và được tha tù trước hạn 6 năm.

Như VTC News đưa tin, khoảng 22h10 ngày 24/7 Phạm Văn Quang lái ô tô loại sedan 5 chỗ mang biển kiểm soát Lào có số hiệu 2462 đi trên quốc lộ 49 hướng biển Thuận An lên trung tâm TP Huế.

Khi đến Km7+600 quốc lộ 49 đoạn qua thôn Dương Nổ Nam (xã Phú Dương, TP Huế) thì tông vào anh Đ.C.P.L (SN 1987, trú thôn Dương Nổ Nam) đang đi bộ theo hướng cùng chiều.

Sau đó, ô tô biển số Lào tiếp tục phi lên tông vào xe máy mang BKS: 75H1-70022 do anh P.V.X (SN 1985, trú thôn Phò An, xã Phú Dương) chở theo vợ là chị N.T.T.T (SN 1988) cùng 2 con là cháu P.N.T.V (SN 2016) và cháu P.V.P.T (SN 2019).

Vụ tai nạn khiến cháu P.N.T.V (7 tuổi) chết tại chỗ, 4 nạn nhân còn lại bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: Nguyễn Vương)

Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn ô tô biển số Lào chạy với tốc độ rất cao. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, chiếc xe máy bị ô tô kéo lê khỏi vị trí va chạm khoảng gần 100 mét mà không có vết phanh.

Hai phương tiện bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ xe cùng đồ dùng của các nạn nhân vương vãi khắp nơi, qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện Phạm Văn Quang (SN 1995, trú Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế - lái xe ô tô biển Lào trong vụ tai nạn) không vi phạm nồng độ cồn nhưng dương tính với ma tuý.

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn kể trên, đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương. Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật và điều trị tích cực thì bệnh nhân N.T.T.T (SN 1988, trú xã Phú Dương) và P.V.P.T (SN 2019, trú xã Phú Dương) hiện tình hình sức khoẻ tạm thời ổn định, và có tiến triển tốt.

Tuy nhiên, bệnh nhân P.V.X (SN 1985, trú xã Phú Dương) bị đa chấn thương; chấn thương sọ não; gãy hở độ II đùi phải; chấn thương bụng kín... hiện tiên lượng xấu. Bệnh nhân Đ.C.P.L (SN 1988, trú xã Phú Dương) bị chấn thương sọ não, chấn thương vai trái hiện đang nằm yên, thở oxy qua mask, cấu véo có đáp ứng, đồng tử 2 mắt đều # 2mm.