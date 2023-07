Bình Định: Bắt kẻ giết bạn gái rồi vứt xác do ghen tuông

Chiều tối 19/7, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ bắt Đặng Văn Em, được xác định là kẻ gây ra vụ án mạng tại khu phố Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ.

Đặng Văn Em tại cơ quan điều tra (Ảnh: N.GIANG)

"Thời điểm bị bắt, Em đang lẩn trốn tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan chức năng đang di lý Đặng Văn Em từ Đắk Lắk về huyện Phù Mỹ", Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cho biết thêm.

Trước đó, ngày 17/7, người dân khu phố Dương Liễu Đông phát hiện một thi thể đang trong thời kỳ phân hủy tại khu đất trống trong thôn. Công an huyện Phù Mỹ xác định đó là chị Đ.T.H.T., 29 tuổi, trú tại xã Mỹ Lợi. Nạn nhân không chỉ bị giết mà còn bị cướp điện thoại, ví và xe máy. Gia đình xác nhận chị T. mất tích từ đêm 15/7.

Công an xác minh các mối quan hệ của nạn nhân và nhanh chóng xác định nghi phạm là Đặng Văn Em, người đã rời khỏi địa phương trước đó.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến Đặng Văn Em gây ra cái chết của chị T. là do ghen tuông. Người phụ nữ này đã ly hôn, cùng lúc quan hệ tình cảm với Em và một thanh niên khác. Vì vậy, giữa chị T. và Em thời gian gần đây liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Đêm 15/7, khi phát hiện bạn gái ngoại tình, Đặng Văn Em đánh chết chị T. và vứt xác tại khu đất trống.