Bật “Hành Trình Thanh Âm” để nghe nhạc, ai ngờ khán giả lại cười quên cả mệt

Tại Hành Trình Thanh Âm, ekip sản xuất và dàn cast đã chọn cách chiếm trọn trái tim khán giả bằng sự thoải mái, vui nhộn và tràn đầy năng lượng tích cực.

Dàn nghệ sĩ GenZ tham gia Hành Trình Thanh Âm. Ảnh: Hành Trình Thanh Âm - ZLAB Originals

Dàn nghệ sĩ toàn bộ là những New Gen vô cùng tài năng đang rất được chú ý hiện nay: 52Hz, RIO, Hải Đăng Doo, Châu Bùi, buitruonglinh, Ngô Lan Hương, Ánh Sáng AZA, họ được tham gia vào những chuyến đi đầy bất ngờ và không được biết trước. Họ không chỉ khám phá cảnh đẹp, văn hoá và ẩm thực địa phương, mà còn tự tạo nên những bản phối đầy cảm xúc. Tuy nhiên, điều khiến người xem thích thú hơn cả lại nằm ở những khoảnh khắc rất đời thường: cảnh nghệ sĩ cùng nhau đi chợ đêm, loay hoay xử lý tình huống chương trình đưa ra, tranh nhau từng món ăn ngon hay "tấu hài" một cách tự nhiên mà không cần kịch bản.

Hiện tại, Hành Trình Thanh Âm đã đến sắp đến hồi kết, mỗi tập chương trình giống như một "combo giải trí" trọn gói: có tiếng cười sảng khoái, có âm nhạc để chill, có phong cảnh để ngắm, và trên hết là có sự gắn kết tự nhiên, thân thiết của dàn cast. Khán giả xem show không chỉ để thư giãn sau ngày dài mà còn tìm thấy niềm vui, sự hứng khởi và cảm giác như đang "đi chơi chung" với thần tượng của mình.

Dàn cast cùng hát với nhau tại chợ đêm Malaysia. Ảnh: Hành Trình Thanh Âm - ZLAB Originals

Một điểm cộng lớn khác của Hành Trình Thanh Âm là rất đề cao cảm xúc chân thật, khuyến khích nghệ sĩ thoải mái tận hưởng chuyến đi và lan tỏa tinh thần tích cực – tất cả góp phần tạo nên một Hành Trình Thanh Âm vừa vui vẻ vừa đáng nhớ.

Nhờ những yếu tố đó, chỉ sau 2 tuần phát sóng, tập 1 của Hành Trình Thanh Âm đã nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube. Con số ấn tượng này không chỉ chứng minh sức hút mạnh mẽ của chương trình, mà còn cho thấy khán giả thực sự đồng cảm và yêu thích tinh thần vui nhộn, trẻ trung mà dàn nghệ sĩ mang lại. Với tốc độ tăng trưởng đáng kể, Hành Trình Thanh Âm đang dần khẳng định vị thế của một show thực tế âm nhạc – du lịch được khán giả mong chờ đón xem vào mỗi thứ sáu hàng tuần.

Những số liệu biết nói là nhân chứng rõ ràng cho việc Hành Trình Thanh Âm đang từng bước chạm tới trái tim của khán giả GenZ. Ảnh: Hành Trình Thanh Âm - ZLAB Originals

Không chỉ tạo dấu ấn với format mới lạ, Hành Trình Thanh Âm còn góp phần lan toả những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Đơn cử, ca khúc "Nằm Bên Anh" trong chương trình đã nhanh chóng chạm mốc hơn 100 nghìn lượt xem trên YouTube chỉ sau 1 tuần phát sóng. Thành tích này cho thấy sức hút không nhỏ từ những màn trình diễn mộc mạc, gần gũi nhưng giàu cảm xúc, đồng thời khẳng định khả năng kết nối khán giả thông qua âm nhạc của chương trình.

Bài hát "Nằm Bên Anh" đạt gần 300 nghìn lượt xem trên YouTube chỉ trong 1 tuần phát sóng. Ảnh: Hành Trình Thanh Âm - ZLAB

Để hành trình thêm trọn vẹn, chương trình đồng hành cùng AirAsia – hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới 16 năm liên tiếp (công nhận bởi Skytrax). Sự hợp tác này giúp Hành Trình Thanh Âm mở rộng trải nghiệm, đưa khán giả và nghệ sĩ đến gần hơn với những điểm đến mới qua các chặng bay thẳng kết nối Việt Nam với Kota Kinabalu và Kuala Lumpur.

Có thể nói, Hành Trình Thanh Âm không chỉ đơn thuần là một gameshow âm nhạc, mà đã trở thành "món ăn tinh thần" trẻ trung, phóng khoáng và tràn đầy tiếng cười. Đây là nơi âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để trải nghiệm, để sẻ chia và để sống hết mình cùng những hành trình đầy màu sắc.