Bắt giữ Võ Hoàng Nhân sinh năm 1990

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 20h15 ngày 15/12, Công an xã Quảng Ninh tuần tra kiểm soát phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra. Thanh niên khai tên là Võ Hoàng Nhân (sinh năm 1990, thường trú tại thôn Phú Bình, xã Quảng Ninh.

Đối tượng Võ Hoàng Nhân

Qua kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng tàng trữ 01 túi nilon màu trắng, bên trong có chứa 20 viên nén hình tròn, màu hồng; đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến.

Công an xã Quảng Ninh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và niêm phong toàn bộ tang vật, đồ vật liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định.