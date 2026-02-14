Bắt giữ Nguyễn Thanh Thuỷ

Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.,HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Thủy (SN 1982, ngụ phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Thủy là đối tượng tham gia thực hiện hành vi phạm tội cùng với Nguyễn Thanh Trúc (SN 1970, ngụ xã Phước Hoà, TPHCM).

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an xã Phước Hòa (TP.HCM) phát hiện Nguyễn Thanh Trúc (SN 1970) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Qua điều tra, công an xác định, Trúc cùng đồng phạm đã cho 5 người vay tiền bằng hình thức tiền góp ngày (trả cả gốc và lãi hàng ngày) và tiền đứng (trả lãi hàng ngày, giữ nguyên nợ gốc).

Lãi suất cho vay từ 1% đến 2%/ngày, tương đương 365% đến 730%/năm. Tổng số tiền lãi nhóm của Nguyễn Thanh Trúc đã thu của người vay là hơn 315 triệu đồng.

Đến ngày 21/1, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trúc để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Riêng Nguyễn Thanh Thủy đã lẩn trốn và bị bắt giữ sau đó.

Công an đang tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan và mở rộng điều tra đường dây của nhóm này; đồng thời, kêu gọi các cá nhân từng vay tiền của các đối tượng trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ quá trình điều tra.