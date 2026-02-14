Ô tô "đạp ga" mức khó tin trên đường cao tốc ở miền Trung

Chiếc ô tô chạy với vận tốc 145km/giờ bị lực lượng CSGT phát hiện và xử lý.

Dòng xe theo hướng Nam - Bắc nối dài những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026. Trên đường cao tốc ở miền Trung, nhiều gia đình tranh thủ về quê sớm. Giữa nhịp di chuyển ấy, hệ thống giám sát ghi nhận không ít phương tiện "đạp ga" vượt xa giới hạn cho phép, có trường hợp tới 145 km/giờ trên đoạn đường chỉ cho phép 90 km/giờ.

Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 4 - Cục CSGT, cho biết qua kiểm soát trên các tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe vi phạm tốc độ nghiêm trọng.

Riêng đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), nơi giới hạn tối đa 90 km/giờ, một ô tô bị ghi nhận chạy 145 km/giờ. Dữ liệu được trích xuất từ hệ thống camera giám sát, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, tình trạng chạy quá tốc độ gia tăng trong bối cảnh người dân về quê nghỉ Tết khiến lưu lượng phương tiện dồn về chiều Nam - Bắc. Việc điều khiển xe vượt quá giới hạn cho phép trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đang duy trì tuần tra công khai kết hợp hóa trang, đo tốc độ cả ngày lẫn đêm để phát hiện và xử lý vi phạm.

CSGT khuyến cáo tài xế tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành quy định khi lưu thông trên đường cao tốc nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.