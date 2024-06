Bắt giữ 2 kẻ cướp điện thoại của cô gái trẻ trên cầu Đông Trù

Ngày 2/6, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an huyện Đông anh tạm giữ hình sự Mai Tuấn Hoàng (SN 1992, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) và Đặng Quang Nghĩa (SN 2002, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Mai Tuấn Hoàng và Đặng Quang Nghĩa tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Trước đó, ngày 30/5, Công an huyện Đông Anh tiếp nhận trình báo của chị L. (SN 2005, trú tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về việc khoảng 18h ngày 28/5, chị bị 2 nam thanh niên đi xe máy giật chiếc điện thoại iPhone 11 Promax khi đi trên cầu Đông Trù.

Qua công tác điều tra, xác minh, đến ngày 31/5, Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản là Mai Tuấn Hoàng và Đặng Quang Nghĩa.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của chị L. Ngoài ra, Nghĩa và Hoàng còn khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp giật điện thoại khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến hành vi cướp điện thoại, hôm 1/4, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tạm giữ hình sự C.T.V. và P.Đ.H. (đều sinh năm 2006, trú huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 22/3, H. điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter chở theo V. lượn lờ trên các tuyến đường để tìm cơ hội gây án.

Khi đến đoạn đường gần một siêu thị điện máy ở xã Tam Hiệp, 2 tên cướp áp sát xe máy của chị H. (SN 1994, làm nghề giao hàng). Sau đó, V. vung tay giật chiếc điện thoại iPhone 15 Promax của nạn nhân.