CLIP: Bé trai 7 tuổi bị đôi nam nữ cướp giật điện thoại ở Đồng Nai

Ngày 31-5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp Công an phường Long Bình (TP Biên Hòa) bắt được Nguyễn Thị Hồng Ngọc (15 tuổi, quê Cà Mau) và Đặng Dương Ngọc (24 tuổi, quê Đồng Tháp) để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

CLIP ghi lại sự việc

Vào trưa ngày 28-5, Dương Ngọc đi xe máy chở Hồng Ngọc trên con hẻm thuộc khu phố 5A (phường Long Bình). Khi thấy cháu H. (7 tuổi) đang đi bộ và cầm điện thoại (trị giá 3 triệu đồng), Dương Ngọc lái xe áp sát và cướp điện thoại mới mua của cháu H. rồi bỏ chạy. Hoảng hốt, bé trai chạy theo và khóc lớn.



Vào cuộc điều tra, Công an phường Long Bình phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa nhanh chóng bắt giữ hai nghi can.