Bắt giám đốc Trung tâm đăng kiểm Thừa Thiên Huế và 2 cấp phó

Chiều 16/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đào Hữu Long (SN 1964, ngụ phường Phú Nhuận, TP Huế) - Giám đốc; ông Trần Hưng Huy (SN 1967, ngụ phường An Cựu, TP Huế) và ông Dương Phúc Thiện (SN 1982, ngụ phường Thủy Phương, TX. Hương Thủy) - Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế, do phát hiện dấu hiệu vi phạm về hoạt động đăng kiểm tại đơn vị trong thời gian qua.

Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê chuẩn trước đó.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố 3 đối tượng

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng Long, Huy, Thiện - là các thành viên của Ban Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.



Được biết, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế gồm: 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 75.01S (trụ sở tại đường Điện Biên Phủ, TP Huế) và 75.02S (trụ sở tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà).

Cảnh sát khám xét Trung tâm đăng kiểm Thừa Thiên Huế

Bị can Trần Hưng Huy (áo ấm xanh)

Trước đó, chiều 13/2, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Thừa Thiên Huế được điều động đến hiện trường, đồng loạt khám xét hai trung tâm đăng kiểm nói trên.



Hiện, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.