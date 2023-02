Lĩnh án vì ép kẻ trộm ăn măng sống dẫn đến tử vong

Theo cáo trạng, chiều 15/6/2022, Triệu Văn Hiệu nhận điện thoại của người nhà về việc có hai người vào khu vực đồi nhà Hiệu lấy trộm măng, đã bắt được một người là Chu Quốc Luật (SN 2001), trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, còn một người đã bỏ chạy, trốn thoát. Nghe vậy, Hiệu đi truy tìm thủ phạm và bắt được Bế Văn Tuyên (SN 1996), trú tại thôn Tiên Phong, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng.

Bị cáo Triệu Văn Hiệu ra tòa lĩnh án (Ảnh: DC)

Sau đó, hai nghi phạm trộm cắp bị trói, bắt quỳ xuống đất và mỗi người đeo 1 bao măng lấy trộm được lên cổ. Trong lúc chờ công an đến giải quyết, Hiệu nhặt một khúc cây dài khoảng 1,5 mét, thẳng tay đánh vào thân thể kẻ trộm. Không dừng lại, đối tượng này còn bắt Tuyên và Luật ăn tang vật là măng sống.

Khi Công an xã Tân Mỹ đến và đề nghị bàn giao đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở làm rõ thì thấy Tuyên tỏ ra yếu ớt, đứng không vững, kêu đau, miệng chảy nhiều nước dãi, sùi bọt mép. Mặc dù được cán bộ y tế địa phương cấp cứu nhưng Tuyên đã tử vong. Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 49/2022/TT ngày 12/8/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Lạng Sơn kết luận: Nguyên nhân chết của Bế Văn Tuyên do suy hô hấp, suy tuần hoàn do ngộ độc Cyanua - hoạt chất có nguồn gốc từ măng tươi mà Tuyên đã ăn trước đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Hiệu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Triệu Văn Hiệu 18 tháng tù về tội "Vô ý làm chết người".